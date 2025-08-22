Universidades de Dominicana y Roma investigarán sargazo

SANTO DOMINGO. – La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) de la República Dominicana firmó una alianza científica con la Universidad de Roma Tor Vergata, Italia, para investigar el potencial bioactivo y biomédico del sargazo.

El rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez, resaltó la trascendencia del acuerdo que, dijo, nos permitirá conocimientos de alto impacto, con beneficios tanto ambientales como económicos y sociales.

Asimismo, el vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFHEC, Dr. Darwin Muñoz, indicó que la colaboración con su homóloga italiana busca la transformación de un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo sostenible.

Exploraremos, explicó, las propiedades del sargazo para su aplicación en la biotecnología marina y en la salud.

“Desde UFHEC continuamos el impulso de proyectos que fortalezcan la ciencia, la innovación y la sostenibilidad, con lo que reafirmamos nuestro rol en la generación de soluciones para el país y la región”, añadió Muñoz.

agl/of-am