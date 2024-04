Unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales

El gobierno hace bien en entregar -temprano y a tiempo- los fondos consignados en la ley 33-18 para que los partidos políticos cubran los gastos de la campaña electoral, sugeridos por la JCE y que venían reclamando con insistencia las organizaciones de la oposición.

Lo adelantado por el presidente del oficial PRM, José Ignacio Paliza, debe pasar del anuncio a la realidad. Incluso, tratándose de una ley (que no debió existir, pero que mientras este vigente hay que cumplirla) no debió darse pie a que el órgano electoral tuviera que recomendárselo a los que controlan los fondos públicos y que los partidos en la oposición demandaran el desembolso.

Con mayor razón si el PRM y el equipo con el control del poder político del país en la actualidad dice y proclama, como lo hace con marcada frecuencia, que a nivel de posicionamiento y de simpatías para el proceso de mayo venidero están muy bien plantados, entonces no debe dejarse espacio para que algunos realistas u otros “mal pensados” supongan o lleguen a decir que en el gobierno, desde estrategas hasta las alturas, se maneja el tema de los fondos que debe suministrarse a la oposición con escarceos y excusas que pudieran interpretarse como muestras de inseguridad o de miedo.

Y si como dice Paliza, el 0.5% de los ingresos a los partidos reconocidos en años de elecciones “es un criterio (no, es una ley) que históricamente no se ha cumplido”, pues bienvenido y aplaudido sea que el gobierno del PRM sea el primero en cumplirlo, porque la ley –imperfecta o perfectible– es para cumplirla y para hacerla cumplir una vez entra en vigor.

Unificación

Y a propósito de ley, el país debe replantearse a un futuro que no debería pasar del 2028, la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, para dejar eso resuelto en un mismo día, en un esfuerzo superior, como era antes.

El país no puede pasarse los cuatro años en campaña electoral, en distracción y mucho menos en los penosos y lamentables despilfarros que se incurren proceso tras proceso. Lo que no está bien u ocasiona daños a la sociedad, a la mayoría e incluso a los fondos públicos, sencillamente se corrige, se modifica o se le pone un alto.

Y el Congreso, con mucha gente buena para nada o solo para representar intereses, debería animarse hacer los cambios o modificaciones institucionales (sin las asechanzas, sin cartas marcadas y sin las trampas de políticos mañosos e impuros que hemos conocido) que los tiempos y las circunstancias vayan demandando.

El país, pasado mayo, tiene que ponerse en eso.

Guillermo Moreno

Mientras, más que el PRM, el propio presidente Luis Abinader se ha empecinado y mete todo el brazo (no sabemos si cuartos) para buscarle un empleo en la plaza senatorial del Distrito Nacional a Guillermo Moreno.

Pese al buen posicionamiento del joven Omar Fernández -el candidato a vencer, porque cae bien y a mucha gente le ha cogido positivamente con él-, al espacio que había ganado Faride Rafúl .y que Guillermo ha sido un candidato de escasos números y de varios intentos fallidos, nuestro amigo, el jefe del PRM y del Capitolio, apuesta y se la juega con un apoyo directo y abierto a Moreno, en su momento crítico ácido del gobierno y del propio presidente Abinader.

La gran pregunta: ¿Si con Guillermo se busca un senador “serio y honesto”, acaso Faride, que dio buenas muestras, no lo era ni lo es? Ese respaldo oficial, al que también se suma el expresidente Mejía poniendo una ficha, pudiera resultar una apuesta costosa y muy riesgosa para el gobierno y para el propio presidente Abinader, de cara al próximo proceso electoral.

Cierto que Omar a quien tiene de contendor no es a Guillermo, sino al presidente de la República, pero más cierto aun, es que de ganar el joven Fernández, como apuntan los números, el derrotado no sería el aliado de Alianza País, sino el jefe del Estado y líder del PRM. Me dijo una vez que a él le gustan los retos y las provocaciones, pero… ¿vale la pena correr esos riesgos? Mayo dirá.

