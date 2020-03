Unas 49 películas excelentes en tiempos de Coronavirus

La Casa de Papel

SANTO DOMINGO.- El cine por medio de la pantalla de la televisión es una alternativa accesible e irresistible, sobre todo si lo que se ve, tiene calidad. Ver películas por televisión es una de las alternativas naturales ahora que estamos confinados, por las razones sanitarias de todos conocidas.

Y dentro de la televisión internacional por demanda está la plataforma Netflix. He aquí una recomendación por temas, categorías y calidades. No son las únicas de alta calidad. Es una panorámica de lo mejor.

De entrada

Milagro en la celda 7 (Mehmet Ada Öztekin) 2019. Turquía.

Es una de las 10 películas más emotivas de Netflix en los actuales momentos. Basada en un drama coreano es uno de esos filmes que hay que ver con un pañuelo en mano. Turquía es una de las marcas de cine más firmes de Asia, al nivel ve otras cinematografías de la región. Un elenco seleccionado con cuidado extremo para hacer creíbles sus personajes, sobre todo el del padre con minusvalía intelectual Memo (Aras Bulut Iynemli), y su hija Ova (Nisa Sofiya Aksongur). Cinta que impacta el sentimiento por su carga emotiva, sincera y tierna.

Almacenados. 2015 (Jack Zagha), México. 2015,.

Basada en obra teatral del dramaturgo catalán David Desola y realizada a un costo menor de 50 mil dólares, en una sola locación (un almacén) y dos actores: Lino (José Carlos Ruiz, Nin (Hoze Meléndez). Filme que recorre el absurdo y la imaginación. Su fuerte es el guion y las actuaciones. Un ejemplo de buen cine a bajo costo. Señala como es posible trascender en pantalla con un presupuesto modesto.

Phone Swap. (Intercambio de teléfonos). Nigeria. 2012.

(Dirección, guión y producción: Kine Afolayan), una comedia que gano el premio de mejor película nigeriana en 2012 en la octava entrega de los Premios Africanos, equivalentes a los Oscar. Nigeria muestra su cotidianidad y el talento de sus actores, con algunas fallas.

Okja. (Bong Joon-ho, el mismo director de Parásito). 2017. EU/Corea del Sur.

La vimos en Cannes en 2017 y allí abrió el debate ese año, sobre si una película hecha para la televisión y no para el cine, podría ser presentada a un festival de cine. Fabula ecologista con estupenda realización y actuaciones.

Uncot Gems. (Josh y Benny Safdie/guion de los hermanos Safdie y Ronald Bronstein) EU. 2019.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Telluride el 30 de agosto de 2019, y fue estrenada en cines en Estados Unidos el 13 de diciembre de 2019 a través de A 24. Adam Samdler muestra como nunca ante su expresivo dramático y deja en las cuatro esquinas a quienes lo arrinconan al cine esquemático del humor previsible norteamericana. Se reputa como la mejor película de Netflix el pasado 2019, pero eso es discutible.

El cielo es real (Heaven is for real). (Randall Wallace) 2014. Drama cristiano asado en el best-seller #1 del libro con el mismo título, basada en hechos reales, uno de los mejores proyectos cristianos en la plataforma. Buen criterio de cine para un cine de fe.

El hoyo. (Galder Gaztelu-Urrutia). España 2019. Estremece las masas cinéfilas con su paradoja social y filosófica. Película #1 en Estados Unidos, España y República Dominicana. Una experiencia visual y una realización de un sello universal que expone lucha de clases, egoísmo, esperanzas y sentido de justicia social. Es el fenómeno cinematográfico que sacude crítica y público.

Exitosas en crítica y público

El Origen, (Christopher Nolan).EU. ganó Oscar a Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. La crítica indica que es una historia compleja y con altas dosis de acción que juega con la concepción del tiempo y de espacio.

La Balada de Buster Scruggs, (Hermanos Cohen) EU. 2018. Extraordinaria y magistral colección de seis breves relatos del oeste de los hermanos Cohen, que dignifican el género, desborda imaginación y dosifica sus líneas de drama, humor y sarcasmo con una maestría excepcional.,

Frida, (Julie Taymor) EU. 2002. Se apoya en el talento de Salma Hayeck para describir la excepcional vida de la artista mexicana del pincel, y gano dos premios Oscar: mejor maquillaje y mejor banda sonora.

Sully, (Clint Eastwood) 2016 que parte una hazaña de la vida real del piloto Chesley “Sully” Sullenberger, que unos años antes conmocionó al mundo al aterrizar de emergencia el avión que comandaba en medio del río Hudson, en Nueva York.

Moonlight, (Luz de Luna), (Barry Jenkins), EU. 2018. joya con una historia mínima que engrandece por su manejo temático y ganadora del Oscar, tras derrotar el musical La La Land con la que fue confundida como ganadora.

Los Dos Papas. (Fernando Meirelles (Ciudad de Dios), 2019. Dos hombres muy distintos que, sin embargo, encuentran puntos en común y comparten su preocupación por el destino del catolicismo.

El niño que domó el viento. (Chiwetel Ejiofor). 2019. Película de formula en autorrealización y con el gancho emotivo para melodramatizar una historia verdadera. Con escenario en República de Malaui, resalta al valor de la educación y el conocimiento de los libros como forma de salvar a toda su comunidad.

Manchester Junto al Mar (Manchester By the Sea) (Kenneth Lonergan) y protagonizada por Casey Affleck, Michelle Williams y Kyle Chandler.

Birdman. (Alejandro González Iñárritu) 2015. Mejor Película en los premios Oscar ese año. Una experiencia alucinante que ofrecería como muestra de su destreza como cineasta.

Gravedad. (Alfonso Cuarón) 2013. EU. Dos astronautas dependen el uno del otro para sobrevivir, luego de quedar a la deriva en el espacio, tras una tormenta de desechos. Magistral manejo de sus escenas en el espacio exterior.

El Renacido (Revenant). 2015. (Alejandro González Iñárritu) EU. El guion es adaptado de una fracción de la novela de Michael Punke, trampero y explorador. en 1823. Leonardo di Caprio su primer Oscar como Actor Protagónico y no era para menos, porque su trabajo aquí es sensacional.

Mente Indomable 1998. (Gus Van Sant). EU. historia de Will Hunting (Matt Damon), un joven de 20 años que tiene un novel intelectual similar al de un genio, pero que prefiere tener una vida fácil y no tomar otras posibilidades.

El irlandés. (Martín Scorsese) 2019. EU. Aparte de contar con la maestría de Scorsese en la dirección, tiene a Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Imperdible para todo amante del cine.

Los Siete Pecados Capitales, (David Fincher) EU. 1990. Brad Pitt y Morgan Freeman son dos detectives que deben investigar una serie de misteriosos crímenes.

Un Asunto de Familia (Shoplifters), (Hirokazu Kore-eda).2018. Una de esas películas extraordinarias que nos hacen preguntar como es posible, si lo que demandan presupuestalmente es tan poco, no estemos haciendo en el país, producciones de esa calidad. Obtuvo la Palma de Oro. Es del nivel de Parásito, solo que con menos mercadeo.

Slumdog Millionaire. (Danny Boyle). 2008, dirigida con un triunfo de crítica y público, reveladora de nuevas figuras del cine.

Historia de un Matrimonio. (Noah Baumbach). 2019. EU. Scarlett Johansson y Adam Driver y Laura Dern) Una de las historias de mayor intensidad que rompe los esquemas de la esposa sufrida y el marido abusador.

12 años de esclavitud. (Steve McQueen), es una conmovedora e interesante cinta que ganó tres Oscar, como mejor película, mejor actriz de reparto (Lupita Nyong’o) y mejor guion adaptado.

Series

La casa de papel. Creada por Alex Pina. 2019 España. Producción Netflix. Es el fenómeno de las series en esta plataforma que ha revertido la tendencia del consumo del género, ubicando a España como una potencia audiovisual. La cuarta temporada llega este tres de abril.

Beasts of no Nation. 2015. (Dirigida y escrita por Cary Joji Fukunaga y basada en la novela de 2005 de Uzodinma Iweala, protagonizada por Idris Elba, considerada como una de las mejores series de la plataforma.

Madam C. J, Walker. Una mujer hecha por sí misma. Miniserie tiene 4 capítulos producida, entre otros, por la protagonista, Octavia Spencer y por el Lebron James. Una historia de resiliencia y superación de la que podemos aprender muchas cosas en estos tiempos de incertidumbre.

Las películas que nos formaron. Miniserie documental original de Netflix. 2019. sobre las películas que se inmortalizaron el cine al integrarse sin permiso en la cultura popular: Home Alone, Dirthy Dancing, Los Cazafantasmas y Duro de Matar. Exquisita mirada de la forma en que se hicieron y como influyeron en la sociedad.

Animadas

Perdí Mi Cuerpo. (Jérémy Clapin). Francia 2019. Una oda filosófica en animación. Premiada en la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, y nominada a los Oscar como Mejor Película de Animación. con un mensaje sorprendente y humano. Animación que deja más allá de Disney y del animé japonés.

Los Increíbles (Brad Bird) 2004. EU. Llevo al extremo la perfección de la técnica de animación junto con la validez de su mensaje.

Intensamente. (Peter Docter). 2015. EU. Pixar y Walt Disney. Muestra que une una trama profunda sobre el pensamiento y la imaginación, expresado todo en un código adecuado para todas las audiencias,

Toy Story 3. (Lee Unkrich) EU. 2010. Recibió un Oscar a Mejor Película Animada, en la misma ceremonia a la que se presentaba nominada como Mejor Película.

Up. (Peter Docter). EU. 2009. Disney/Pixar. La primera película animada que abrió el Festival de Cannes. Una fábula sobre la solidaridad entre generaciones distintas.

Iberoamericanas

La historia oficial (Luis Puenzo) 1986. Muestra de la gran época en que el cine latinoamericano socialmente comprometido. Norma Aleandro en el papel culmine de su carrera como Alicia. Una firme denuncia de la dictadura militar argentina.

Roma. (Alfonso Cuarón). México. 2018. Ganadora del Premio Oscar y el Festival de Venecia, este relato intimista y cotidiano basado en la vida barrial del director, creo un nuevo patrón cinematográfico con un ritmo alejado de lo acostumbrado y una dirección de arte extraordinaria.

Ciudadano Ilustre. Argentina. (Gastón Duprat y Mariano Cohn). 2016. Oscar Martínez con el mejor papel de su carrera, hasta ahora. Coproducción con España. Sarcasmo y limpieza estilística en un agudísimo humor negro, tan porteño.

Mi obra maestra. (Gastón Duprat) 2018. Argentina. Una comedia que evidencia la fuerza de la marca cinematográfica argentina, una de las más fuertes del continente. Guillermo Francella y Luis Brandon se lucen.

La dictadura perfecta, (Luis Estrada), 2014. México. Crónica de humor y denuncia social como solo un director del estilo de Estrada podría lograrlo. Un filme que corta como filoso bisturí el entramado corrupto del México hasta ahora conocido.

Que León. (Frank Perozo). 2018. R.D. Comedia con de valores de producción que le permitieron ser la primera de origen nacional en ingresar a la plataforma Netflix.

Del pasado clásico

El Extraño (The Stranger) (Orson Welles) Cinco años después de dar vida a su obra maestra Ciudadano Kane (1941), del realizador estadounidense, sorprendió con esta obra. El sabor del cine clásico norteamericano.

Busco Mi Camino (Easy Rider). (Dennis Hopper). EU. Peter Fonda evidencia un talento familiar que dejaría otros frutos, hasta hoy.

Tiempos violentos (Pull Fiction) Quentin Tarantino. 1994. EU. Ganó la Palma de Oro en Cannes y el Oscar al mejor guión original.

El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (Peter Jackson) 2003. Fantasía a partir de buena literatura. 11 nominaciones las cuales obtuvo las once en los Oscar de 2004.

La última tentación de Cristo. (Martin Scorsese) EU. 1988. Inicialmente prohibida por la oposición de la Iglesia Católica a su exhibición, incluyendo en RD, es un relato dramático y trágico con una reconstrucción que aborda versiones polémicas.

La Sociedad de los Poetas Muertos, (Peter Weir) EU. 1989. Que incluye el protagónico que vistió de seriedad histriónica a Robins Williams.

Jurassic Park, (Steven Spielberg) 1993. Visionario director que volvió a demostrar que su vida está dada para crear referencias de arte cinematográfico. Una fantasía del cine que puso a volar la imaginación de generaciones.

Los Cazafantasmas. (Iván Reitman) 1984. Comedia clásica de humor con toques de ficción y efectos especiales cuando no estaban tan desarrollados como ahora (1984) Elenco: Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver.

Musicales

La La Land. Director (Damien Chazelle). 2918.. EU. Un clásico contemporáneo del cine, con notables actuaciones y renombrada por haber sido confundida, para el Premio Oscar, 2018, como ganadora de Mejor Película, en uno de los huevos más mal puestos en ese ceremonial.

