Una receta para celebrar la Navidad

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La navidad arrastra las tradiciones más celebradas en el mundo y durante años esa tradición ha evolucionado sobre la verdadera importancia de esa tradición familiar, para contribuir a preservar tan maravillosa costumbre.

La fecha más esperada del año es el 24 y 25 de diciembre. En la primera se celebra la cena de la familia en Nochebuena y en la segunda y más importante, se celebra el nacimiento de Jesús.

La fiesta más importante que se celebra en el mundo cristiano es la Navidad y la mayoría la celebra el 25 de diciembre de cada año, para conmemorar el nacimiento del niño Dios – Jesús.

Pero ¿qué es la navidad y porque la celebramos? La navidad viene del latín Nativitas, que significa nacimiento; era una fiesta que se celebraba en un principio por los romanos el 21 de diciembre para celebrar el nacimiento del dios sol, para el solsticio de invierno, posteriormente el mundo cristiano lo adoptó y convirtió la navidad en la fiesta más importante que se celebra en el mundo.

Las principales tradiciones se representan con los villancicos como son, Noche de paz y Belén Camino a Belén; los pesebres, los reyes magos: Gaspar, Melchor y Baltasar; María, José y el niño Jesús; las reuniones religiosas como las misas y cultos para honrar y adorar a Jesús; armar el árbol de navidad, preparar la cena y comprar los regalos que se reparten entre familiares, amigos y vecinos.

Era tradición que los niños ponían Yerba debajo de la cama para alimentar los camellos de los reyes magos y que estos a cambio le dejaran regalos. A partir del siglo diecinueve (XIX), una vez afianzada esta tradición, se popularizó el hecho de intercambiar regalos, luego surgen las imágenes de Santa Claus y Papa Noel y con el tiempo se ha ido transformando en una celebración muy comercial y desde noviembre de cada año se comienzan a promocionar los productos para toda la familia.

Las tradiciones son parte del alma de la sociedad y sin ellas no puede la humanidad vivir y disfrutar a plenitud, porque representa valores tradicionales, morales, de fe en el porvenir y el deleite de las artes, las letras, la ciencia, la buena comida, la meditación religiosa, las fiestas y toda la belleza que ha acompañado al hombre a través de la historia de la humanidad.

Reviste importancia mencionar la cena de navidad, donde toda la familia se reúne en torno a la mesa a comer la comida en abundancia y dar gracias a Dios por el año que ha vivido, se disfruta el árbol de navidad, decorado con adornos, luces y regalos de navidad, puestos en torno al árbol, se intercambian los regalos y las felicitaciones de navidad; donde unos días antes y durante las fiestas de navidad se saludan los familiares y amigos.

Ahora con los arbolitos se encienden las luces desde finales del mes de noviembre para alegrar la vista y horizontes de los edificios, residenciales, las áreas verdes de grandes avenidas y llevar entretenimiento a los transeúntes y alegrar las compras de las familias, que incluyen desde dulces, adornos, vestidos, carnes, frutas, bebidas como vinos, cervezas, whisky, coñac, ginebras, champagne, vegetales, teleras, bizcochos y los aguinaldos; las serenatas y los casamientos.

En navidad todos queremos celebrar, sin embargo, todos no están en posibilidad de hacerlo, pues algunos motivos son: porque le falta el dinero, no tienen empleos, se le ha muerto un familiar, falta de viviendas, porque están privados de libertad, porque están enfermos, viven solos, están fuera del país y le impide celebrar con sus familias. No obstante, existen más razones para celebrar y mantener la fe de que todo va a cambiar.

No importa, siempre hay razones para celebrar. Haz tu lista de lo que vas a necesitar para que no te exceda de tu presupuesto. Compra solo lo necesario. No comprometas los ingresos del próximo año, sobre todo usa solo los ingresos ahorrados en el 2023.

Comenzando por armar el arbolito, te puede costar desde $3,500 hasta los $15 mil pesos, si tienes el palo. El costo de la cena va desde los $9,500 pesos para una familia de 5 miembros, $50 mil y hasta un millón de pesos. Adáptate a la disponibilidad de tu cartera.

Algunos productos que forman parte principal de la cena de nochebuena son: Carne de pavo asado, cerdo o pollo; arroz, ensalada tipo rusa, ensalada verde, el pan telera, pastas, pasteles en hoja y poner algunas bebidas alcohólicas y no alcohólicas como son: el vino, cerveza o whisky, cidra; dulces como turrones, chocolates y algunas que otras frutas: peras y manzanas o uvas.

En Navidad lo más importante es la familia, rendir cuenta a Dios y poner un plato de comida en la mesa. Ama para que seas amado, predica la paz y bendice cuanto puedes bendecir. Feliz Navidad.

jpm-am

