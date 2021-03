Una mirada de fe

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

El mundo está llamado a tener una mirada de fe, en las diferentes vacunas que se están utilizando en él, ya que no hay otra solución para resolver la situación del Coronavirus. Creer en la efectividad de las vacunas a largo plazo, nos pone en confiar en la honestidad y sinceridad de los diferentes laboratorios que las hacen. Pero a la vez, esta fe requiere que el contexto social contribuya a la aceptación de la buena voluntad de quienes las hacen. digamos es una combinación de tres, los científicos, los laboratorios y ls sociedad:

Existen muchas voces agoreras que buscan crear desconfianza sobre las vacunas en la población. Esas voces deben ser desoídas, puesto que los gobiernos. organizaciones de salud y otras entidades que están envueltas en este proceso de vacunación se les puede considerar que son serios. El hombre ha sembrado a la falta de fe en los demás, lo cual constituye un grave error. Volvamos a creer en las personas, lo cual es la única solución viable a todos los problemas del mundo. Si no podemos creer en el hombre, entonces pobre de este mundo.

En los tiempos del profeta Jeremías había una desconfianza tal, que el mismo Dios, tuvo que advertir a la gente sobre esto. Por eso, poco tiempo después, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Jeremías escribió: «Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y desahitada» Jer. 17:5, 6.

Cuando los pueblos no confían en su gente, el fracaso está a la puerta. Verdad es que ha sido el hombre el culpable de esta situación, pero creo que existen personas que no pondrían sus honores en peligros. Confiemos en nuestras gentes, y en aquellos que aún no conocemos. Todo lo bueno que tenemos en el mundo, ha sido el producto de las manos y mentes de hombre, quien, aunque son pecador, valora al ser humano. Hay muchos hombres que hacen el bien, aunque son muchos los que hacen el mal.

Se ha creado una situación de inseguridad en la humanidad, porque no se ve una mirada de fe en el futuro. Dios está con el hombre ycon la mujer en este mundo, buscando el bienestar de nosotros. No estamos solos. Por tanto, debemos creer que el bien del hombre es de esa mutual: Dios y hombre. El humano pone todo su empeño y Dios también en ayudarnos, pero debemos trabajar mancomunadamente. Sin Dios el hombre fracasa, pero Dios necesita al hombre para llevar sus planes, en favor del hombre. Jesús dijo: …»porque separados de mí nada podéis hacer» Jn. 15:5b.

Una mirada de fe es indispensable en estos tiempos, pues se celebra una Semana Mayor, dedicada a recordar la última semana de Jesucristo sobre la tierra. Jesucristo es la combinación más perfecta de Dios hecho Hombre. Dios ocupándose de la calamidad de éste, decidió bajar a la condición humana, para compadecerse del mismo, esa es la respuesta del Dios de amor, hacía sus criaturas. «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad» Jn. 1:14.

Dice un dicho antiguo: «Dios y hombre. «Diciendo con esto que todo es hecho por Dios y el hombre, Y es cierto, después de Dios está el hombre. El orgullo humano ha hacho que el hombre no ponga la mirada de fe en la ayuda de Dios, sino que el hombre ha querido guiarse por sí solo. Necesitamos la combinación entre ambas partes. Las vacunas, el progreso del hombre, la salvación son efectos de la unión de Dios con el hombre. Volvamos a nuestro origen, somos el producto de Dios, quien nos creó. Pongamos una mirada de fe él, y en el prójimo.

JPM

