Una historia invertida

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

La historia es el relato de los acontecimientos que merecen ser recordados, por su trascendencia. Muchas historias, son más interpretaciones de los hechos, que los hechos en sí, de ahí que, se puede hablar de historia invertida, debido a que lo que se recoge son la parte subjetiva de la historia. Esto complica la historia para poder recomponer los hechos históricos.

En el mundo religioso, muy particularmente, dentro de lo que llamamos cristianismo, se hace casi imposible, contar la verdadera historia, exceptuando todo lo que la Biblia dice. La Biblia en sí, es historia, sin embargo, los frutos de la Biblia, que son el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo, en ambos casos sus historias tienen dificultades en sus aplicaciones.

Las luchas de intereses ha dado con la existencia de múltiples diferentes iglesias, cuya historicidad es sumamente complicada. Primero las incidencias políticas y económicas han sido un factor determinante, en la delicada historia religiosa. Desde que Constantino oficializó el cristianismo al imperio romano, la iglesia dejó de ser lo que era.

De ahí que, la divisiones importantes de los siglos XI, y XVI, son consecuencias de ese reflujo de la iglesia. Desde el siglo II, los cismas y divisiones han sido constantes hasta nuestros días. Sin embargo, dicha situación no ha sido por doctrinas, sino por lo político, lo económico y lo filosófico en cada época.

En realidad la iglesia que Cristo diseñó y edificó perdió su rumbo, desde que dejaron la piedra principal de este edificio espiritual; esa piedra, lo es Cristo. El es piedra y la Roca: «y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». «Como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; y el que creyere en él, no será avergonzado» I Co. 10:4; Rom. 9:33.

Ninguna iglesia tiene una historia verdadera, ya que cada una de ellas, niega la historia de las demás. Olvidan que la historia no hace iglesias, sino que las iglesias son las que hacen la historia, ¿por qué no digo las historias? Porque cada una de ellas es parte de la historia y el conjunto iglesias forma la historia de la iglesia de Cristo.

La historia de la iglesia es invertida, para saber si una iglesia es correcta, no basta decir que fue fundada en Jerusalén, en el año 33 D.C., puesto que antes de esa fecha no existía iglesia. Ahora, hay que analizar si la iglesia está conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Sólo, de esa manera, se puede reconstruir la historia de la iglesia. Lo otro es bla, bla, bla.

La historia es invertida, porque lo que la iglesia sea ahora, es lo que va a justificar su historia. Si las doctrinas de la iglesia no está avalada por las del N. T., entonces estamos hablando de un grupo social religioso, que nada tiene que ver con el propósito de Dios. La misma Biblia dice de falsos profetas, de la bestia, del anticristo, de falsos maestros, entre otros.

El paganismo y la religiosidad cristiana han andado de las manos, y muchas veces se pueden confundir. La iglesia no es invento del hombre, sino de Dios. Ella debe responder a Dios, en su palabra. No es una historia lineal ni circular, sino invertida. En otras palabras no se es cristiano por la historia, sino por la conversión en su momento histórico. Nadie es responsable del pasado que no vivió.

Dios es un Dios viviente, que forma la historia del hombre de fe, de una manera particular, cada uno tiene su historia con Dios; así mismo, la iglesia, a través de la convivencia en comunión con Dios, hace su historia. La historia correcta de la iglesia es la invertida y convertida.

jpm-am

