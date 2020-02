Una definición cuasi perfecta

EL AUTOR es abogado y analista político, reside en Washington D.C.

“Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan”. (Mafalda, tira cómica argentina).

Sin discusión. El que no procura estar enterado de los acontecimientos del mundo que le rodea, mediante el sano habito de la lectura; se encuentra expuestos a fatales consecuencias. Así lo explicaba Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino”, con frases como la que hemos citado con anterioridad en boca de su personaje Mafalda y tenía toda la razón.

Mientras escuchaba anoche el discurso de un encumbrado político del patio, se me ocurrió la idea de buscar en la internet una palabra que definiera de manera rápida la verborrea de aquel “erudito” y afortunadamente encontré la siguiente: “Cinismo”.

Mas abajo cito su definición.

“El concepto de cinismo proviene del latín cynismus aunque tiene origen griego. El término permite hacer referencia a la impudencia, la obscenidad descarada y la falta de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones que son condenables.

Por ejemplo: “El cinismo del presidente es asqueroso: dice que lucha por los pobres y permite que se concreten 100.000 despidos”, “El ministro es famoso por su cinismo: ante una cámara oculta que lo mostraba aceptando un soborno, aseguró que lo hacía por el bien de la patria”.

Partiendo de esa acepción tenemos que subrayar que en muchas ocasiones el término cinismo es utilizado como sinónimo de hipocresía. De ahí que nos encontremos casi a diario a políticos que utilizan aquel para referirse a la actitud de sus rivales ante cualquier situación concreta que esté de actualidad en ese momento”.

En lo particular, tengo la plena seguridad de haber encontrado el termino que define a la perfección al personaje, pero no me creo dueño de la verdad absoluta.

Por lo que me permito preguntarles: ¿Esta no es la palabra que cuasi define a su Excelencia? ¡Corríjanme si estoy errado, por favor!

JPM

