Un paso histórico hacia la vanguardia del Estado de Derecho

POR VICTOR AQUINO

El avance hacia una justicia auténticamente independiente en la República Dominicana ha dejado de ser una promesa de campaña para convertirse en una realidad palpable.

En un hecho sin precedentes históricos, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha tomado una decisión judicial e institucional trascendental: la elección de un magistrado de carrera, como lo es Justiniano Montero, para presidir un órgano de esta relevancia.

Este hito marca un antes y un después en la historia jurídica de nuestra nación. Por primera vez, el Poder Ejecutivo, bajo la firme voluntad política del presidente Luis Abinader, demuestra un compromiso genuino con la separación de poderes.

Al deponer la vieja práctica de colocar figuras de marcada militancia político-partidaria en las altas cortes, el mandatario está cumpliendo con su palabra empeñada ante el país de promover órganos judiciales integrados exclusivamente por profesionales de trayectoria intachable y forjados en la carrera judicial.

La designación de perfiles técnicos y probados en el quehacer jurídico robustece la confianza ciudadana en las instituciones. Una verdadera justicia independiente no se construye con discursos, sino con hechos concretos y voluntades firmes.

El fortalecimiento institucional que hoy presenciamos traza una ruta clara hacia lo que sucederá con la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia, asegurando que el mérito, la ética y la capacidad sean los únicos criterios de evaluación.

La República Dominicana avanza con pasos firmes hacia la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. Este logro colectivo eleva el estándar de nuestra democracia y nos encamina hacia un futuro donde la ley se aplique con equidad, autonomía y absoluta imparcialidad.

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