Un partido político reconocido: la mejor AFP de RD

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Si una persona afiliada a una AFP (forzosamente), activa o pasiva, alguien le pregunta sobre cuál es la mejor AFP que existe en la República Dominicana, su respuesta dependerá, por supuesto, del grado de credibilidad, confianza y de satisfacción de ésta, hacia el sistema de capitalización individual que prevalece en nuestro país desde el 2003.

En cualquier caso, satisfecho o no, es muy probable que termine errando en su respuesta, escogiendo una de las actuales, o decantándose por ninguna como respuesta.

La verdadera respuesta ante ese cuestionamiento es simple. La mejor AFP que existe hoy día en República Dominicana, es un partido político reconocido por la Junta Central Electoral, considerado mayoritario, con posibilidades reales de llegar al gobierno, o, en su defecto, un partidito socio de éste (una de las rémoras del sistema).

Un partido político es sin duda la mejor AFP, no porque administre las cotizaciones de nadie, pues no recibe, como sí lo hacen las AFP formales, aportaciones de los afiliados, pues no se necesita estar trabajando y pertenecer al régimen contributivo, sino que basta con hacer activismo político en él por un cierto tiempo, y las posibilidades de obtener una pensión solidaria en el Estado son altísimas.

Es decir, si el militante político tiene la fortuna de que su partido alcanza el gobierno (o pertenece a uno que es socio del que llegó), así éste nunca haya cotizado un sólo centavo en la seguridad social, tan pronto llega a los 55 años, puede comenzar a gestionarse una pensión solidaria a través del presidente de turno, de un directivo del partido de gobierno, de un ministro, o de dueños del partido socio del partido de gobierno.

Él no necesita emplearse y aportar con su empleador una cuota mensual para su cuenta capitalizable. Basta con ser un activista político de un partido grande o socio de éste, y si éste llega al poder, es casi seguro que si ya alcanzó la edad de los 55 años, podrá gestionarse una pensión solidaria pagada por los pendejos contribuyentes, así nunca esta persona haya cotizado.

Mientras los trabajadores formales se matan trabajando para un tercero o para ellos mismos (negocios propios), y cada mes cotizan para aportar a sus cuentas capitalizables, un político de esos solo tienen que mantenerse vigente en el activismo político, y si tiene suerte (repito), y su partido arriba al gobierno, da por un hecho que su pensión ya está totalmente asegurada en unos de los festivales de pensiones.

Mientras el trabajador invierte dinero en una AFP, el político invierte su tiempo en activismo político, y, sin tener que aportar un solo peso, termina recibiendo una jugosa pensión solidaria por razones políticas, mientras los que si cotizaron, tienen que conformarse con una miserable pensión por dinero que hayan aportado.

Sea usted el jurado!

jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.