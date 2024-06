Un mundo incomprendido

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Un mundo incomprendido es ese mundo que sus componentes no lo comprenden. Es incierto en todo su proceder, a tal grado que genera confusión en sus integrantes, puesto que, conlleva a un fin indeterminado. La mente humana no ha podido delimitar al mundo, ya que se ha convertido en infinito para el alcance de la inteligencia humana. Esto se deja ver en que es imposible que el ser humano se ponga de acuerdo, en cualesquier quehaceres.

Los humanos iletrados no perciben ni la mitad de lo que pasa a su alrededor, sus ojos del entendimiento quedan vedados ante las realidades que experimentan. Los acontecimientos pasan como si fueran inalcansables para el hombre. El desarrollo de su intelecto es tan pequeño que no puede discernir las causas y consecuencias de los hechos. De ahí que, se adaptan a una forma de vida inhumana, sin luchar para salir de ella.

No se puede comprender que el humano, viva de una manera de dependencia de los demás, sin que supere las etapas de dicha dependencia. Muchas personas actúan como si fueren bebés, esperando que los demás hagan todas las cosas que les corresponde a ellos mismos hacer. Esta actitud dogmática, se convierte en una enfermedad de ceguera intelectual que no les permite ver su realidad ni luchar para superarla.

Incomprensible es que el hombre no entienda su origen, su propósito de vida, ni su futuro eterno. A pesar de nacer de papá y mamá, el ser no entiende que su árbol genealógico desciende desde la primera pareja (Adán y Eva) en el mundo. Las leyes de la naturaleza en cuanto a la reproducción es la misma en el mundo animal , en las plantas, y aún en los vegetales. Cada especie da origen a otro de su misma especie. Existe una combinación rara yegua y burro dan mulo y viceversa, pero no dan chivo ni vaca.

Hablando de las sociedades, éstas son incomprensivas consigo mismas, y en su análisis de ellas. Sabemos que «en la unión está la fuerza,» pero nos dividimos, como animales irracionales. Nadie duda de la veracidad de lo dicho por Jesucristo, cuando dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá» Mt,. 12:25.

Si entendiéramos al mundo humano, sería factible evitar todo tipo de guerra, de erradicar la delincuencia y las causas que la producen, como también la disminución de las enfermedades, la desnutrición y todo tipo de violencia psicológica. Sin embargo, el mundo ha ido de mal en peor, desde su fundación hasta nuestros días. Por eso, Jesucristo profetizó, diciendo: «y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará» Mt. 24:12.

El mundo religioso ha sido el más fracasado, pues nuestra misión debe fundamentarse en la unidad, no obstante, su característica actual es la división. La forma radical y fanática de la mayoría de las religiones y religiosos han condenado al hombre a la apostasía y al pecado. Estas en lugar de ayudar desayudan al hombre. El problema es que entre más analfabeto somos más nos radicalizamos. Se necesitan mentes transformadoras y renovadoras como la del apóstol Pablo.

Un mundo incomprensible necesita sendas derechas y definidas para que el ciego y el cojo puedan caminar sin peligro. Se necesita definir los valores humanos y morales de toda sociedad, dentro del marco de la palabra de Dios. Entonces, podremos formar personas serías, honradas, honestas, trabajadoras, leales y sobre todo, personas que respondan a una verdadera vida cristiana. Es responsabilidad de todos, pero especialmente de los que se llaman o hacen llamar «líderes».

Hagamos de nuestro mundo, un mundo definido, entendible y comprensible por todos los que lo conformamos. Esa debe ser nuestra cosmovisión del mundo de los humanos y antes todo, el mundo de los cristianos. No, a la división; sí, a la comunión y unidad, como dijo Jesús: » La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado» Jn. 17:22, 23.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.