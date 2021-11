Un mundo enredado

EL AUTOR es ministro cristiano.

La política, después de la «guerra fría,» ha caído en una situación enredada, pues ahora, Estados Unidos de América, China y Rusia se diputan la hegemonía del mundo. Pero a la vez, hay un cuarto que busca posesionarse, como la Unión Europea.

El resto de naciones, algunas desarrolladas y otras en vía de desarrollo no tienen la fuerza necesaria, en el ámbito político, para imponerse o igualarse a los ya mencionados. Es obvio, que alinearse a cualquier de éstos representa en gran medida ser menospreciado por los otros. Por eso, el mundo está enredado, de una manera tal, que los del tercer mundo tienen que definirse a participar, o quedarse en la grada como simples espectadores.

La enredadera es tal, que nuestras sociedades latinoamericanas están estancadas y atrapadas en las filosofías que emanan de esas grandes potencias. Las firmas de tratados y convenios casi obligatorios, están llevando a nuestros pueblos a olvidar sus raíces culturales ya sean éstas criollas o foráneas. Pero, además, deja de un lado la simbiosis surgida en éstos últimos V siglos, de nuestro «nuevo mundo». El siglo de las luces, que nos antecedió hace aproximadamente tres siglos, se ha perdido. La autodeterminación de estos pueblos se está obscureciendo.

Nuestro país dominicano está tan enredado que, lo malo es visto como bueno y lo bueno como malo. Ahora es difícil definir lo que somos; quizás «la muñeca sin rostro,» sea una fiel definición de lo que somos. No es un pueblo de blancos, pero tampoco de negros; ser mulato o mestizo no son colores. No es un pueblo religioso ni pagano, existe un sincretismo en el comportamiento de nuestra gente. ser honrado, honesto, sincero, fiel, justo, verdadero son conductas no bien vistas. La orientación de los pensamientos duartianos como que está siendo arrinconada.

Las familias que forman barrios, los barrios que forman ciudades y las ciudades que forman naciones están eclipsadas debido a que la familia está siendo desintegrada de diferentes maneras. Si el valor familia desaparece, sólo quedará decirle a este mundo enredado hasta aquí llegaste. Por eso, la familia, como ente social, y conductora del germen del bienestar espiritual y moral debe ser reconfirmada como base fundamental del desarrollo y crecimiento humano.

Los países con más raíces religiosas, no importando la ideología política reinante, son los más desarrollados del mundo. Sin embargo, estas raíces se están descuidando, creando así, un mundo más materialista que espiritual. Ese error que se está cometiendo, ha hecho surgir conductas crueles, que tarde o temprano traerán más problemas al mundo. Un mundo insensible a la necesidades y dolores de los demás, se convierte en un mundo injusto. La injusticia no produce felicidad ni estabilidad emocional, económica, social y mucho menos espiritual.

Un mundo enredado, requiere de hombres que con buenas voluntades y decididos puedan desenredar esta situación. No con violencia, sino con conciencia. No desapareciendo pueblos, sino restaurándolos; no fusionando pueblos, sino desarrollándolos en sí mismos. Es tiempo de volver a redefinir el concepto de nación, desde un enfoque independiente, pero fraterno, ya que vivimos todos en el mismo planeta, y nada ni nadie es ajeno a los demás.

Si el mundo volviera a su origen, a su principio, para encausarse por un sendero diferente, debería contar con Dios, su Creador. Teniendo una actitud, como la de Abel, segundo hijo de Adán y Eva, quien agradaba a Dios, y así lo demostró también con su ofrenda a él. O, la actitud de Noé, quien halló gracia ante Dios, y su fe fue tan firme, que se atrevió aceptar el inicio de un nuevo mundo, junto a su familia. O, aceptar la de Jesucristo, quien, en su misión de salvar al mundo, siendo solo, no dudó en asumir tal responsabilidad y creó la iglesia, como su pueblo salvado, y hoy contamos con casi dos mil millones de creyentes en él. Se puede volver a empezar.

Las iglesias cristianas, tienen una gran misión: salvar al mundo. Asumamos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, para que esta haga renacer a las personas a la comunión con Dios. No enfrentemos al mundo, más bien, confrontémoslo a la palabra de Dios. Y confiemos en nuestro Dios para tratar con sus criaturas conforme a sus palabras. No marchas, no discursos erráticos, sino que como hicieron los apóstoles, que sólo hablaban de la palabra de Dios.

Es tiempo de hacer lo mismo que ellos, «predicar a tiempo y fuera de tiempo». Nos corresponde con la ayuda de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia en Cristo, conquistar este mundo enredado para Dios.

JPM

