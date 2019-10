Un líder equivocado y un Presidente capaz

Pero el Presidente Medina no sólo se abraza y come con los campesinos, sino que hasta permite que los habitantes de las zonas rurales o los barrios, se tiren fotografías con sus teléfonos móviles. Esa confianza cambió la vida de los campesinos o de los sectores más marginados de los barrios, los grandes productores, medianos y pequeños.

Hoy, no sólo la radio se escucha en cualquier campo del país, sino la televisión. Hoy, los campesinos del país no sólo conocen a su Presidente, como es el caso de Danilo Medina, sino que éste cambió totalmente ese panorama, con las continuas visitas que hace a las comunidades rurales del país, comiendo y abrazándose con los campesinos.

Todo lo demás, es bulla. La República Dominicana no es la nación de hace 40 años, que la mayoría de campesinos e, incluso, de la totalidad de barrios de las ciudades, no conocían al Presidente de la República, sino que sabían de su existencia porque lo escuchaban por algunas estaciones radiales.

No hay que ser analista para saber que en el 2020 ganará las elecciones presidenciales el señor Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), o Luís Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la principal fuerza política de la oposición.

¡No es el candidato presidencial del PLD, pero él tiene a su sucesor: Gonzalo Castillo! La mayoría del país, sin la menor duda, volverá a manifestarle al Presidente Medina su lealtad en los comicios del 2020.

El ex Presidente Leonel Fernández, ex líder del PLD, no usó su capacidad, ahora cuestionada, para buscarle soluciones a los problemas internos de su entidad. Prefirió negociar con el PRM, que sentarse con el Presidente Medina a discutir los temas que dividían a ambos. El Palacio Nacional, donde estuvo 12 años gobernante al país, dejó de existir para él.

No se le observó el mínimo deseo de mantener unido al PLD. Prefirió unirse al PRM para enfrentar, como cualquier opositor, al Congreso Nacional controlado por esa entidad, cuando se hablaba de modificar la Constitución para habilitar al Presidente Medina.

Como líder que era de la principal fuerza política del país, lo que Leonel Fernández tenía que hacer era reunirse con el Presidente Medina, discutir esa posibilidad, decirle eso se hará, pero no puede ser candidato para el 2020.