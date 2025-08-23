Un incendio provocado dejó sin electricidad zonas de Barahona

Esta gráfica suministrada por EdeSur muestra un poste del tendido eléctrico, afectado por un incendio, que se registró este sábado y afectó como unidades de Barahona

BARAHONA, República Dominicana.- Un incendio provocado por personas desconocidas afectó redes eléctricas y dejó sin servicio a comunidades de esta provincia, informó la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDESUR).

Señaló que el siniestro afectó una estructura de redes eléctricas tipo H y el eje del circuito Bara 105 y postes, y dejó sin servicio a más de 20 comunidades.

Los sectores afectados son La 40, San Juan Bautista, Barrio Nuevo, FUDECO, Juan Esteban, El Payaso, Santa Elena, El Arroyo, Bahoruco, Ciénaga, Los Guayuyales, Villanueva, Barahona, Barrio Casandra, Baitoita, Loma Las Felipina, El Quemaito y Santa Elena, entre otros.

EDESUR dijo que inició de inmediato un operativo para poder acceder a la zona donde se originó el percance, pero observó que la misma está en una escabrosa montaña, de difícil acceso.

Indicó que las brigadas han tenido que llegar a pie hasta la misma con el propósito de reparar el daño causado y restablecer el servicio.

Declaró que lo producido es “un grave atentado contra el sector eléctrico”.

Hecho vandálico en SPM

El 18 de julio último la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) denunció que por segunda ocasión fueron vandalizados los medidores de diversas residencias, comercios y negocios del municipio de Quisqueya, provincia de San Pedro de Macorís.

sp-am