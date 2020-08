Un gobierno de consenso nacional

Un gran plan estratégico donde todos los afectados, puedan aportar para salir de la presente situación lo antes posible.

Un plan en el que se empleé todo el talento disponible y la buena voluntad de todos, dejando atrás las diferencias, para salir con bien de ésta.

No manejarse con inteligencia, y no lograr concitar el apoyo de toda la nación, realizando este ejercicio de “Team Building” nacional, para lograr alinear las mentes y buena voluntad de todos, en la coyuntura actual puede ser muy peligroso para el nuevo gobierno y por ende para todo el país.

A pesar del altísimo nivel de inconsciencia de algunos, evidentemente es poco lo que tenemos que ilustrar para convencer de la gravedad de la situación de las crisis actuales y de las que vienen.

Situación y manejo cuya responsabilidad recae principalmente sobre las próximas autoridades. Que dependiendo de la inteligencia, manejo, tratamiento o remedio que se le dé, será el elemento principal para la población evaluar, si la gestión de las nuevas autoridades será exitosa o no. Y si añorarán los gobiernos del PLD o no.

¿CUAL PODRÍA SER UN GRAVE ERROR DEL PRÓXIMO GOBIERNO?

Si bien es cierto que una pequeña parte de la población quiere morbo y “sangre” enchinchada por gente que, en los medios trafica con el caos, las malas noticias, etcétera y que monetiza todas las crisis; no menos cierto es que, sería un grave error del próximo presidente, distraerse a sí mismo y a toda la sociedad, en una absurda casería de brujas a los ministros y funcionarios salientes.

Además de que de no debe desenfocarse del correcto manejo de la actual crisis.

Pero hay otra razón de peso y es una razón de racionalidad política —-Claro está que la política de la aberración que profesa Niccollo Macchiavelli indica actuar de otra forma, pero que en este momento sería una cosa muy estúpida—.

Si bien es cierto que han habido indicios de corrupción, una percepción creada muy probablemente por la falta de cambio muy a pesar de graves errores cometidos por varios incúmventes y por un cierto nepotismo en el tren gubernamental;

Lo lógico sería que la justicia siga su habitual rutina, sin la intervención del nuevo gobierno en azuzar casos particulares para satisfacer el morbo de una parte minoritaria y acomodada de la población, mientras la mayoría sufre los estragos de la crisis.

Quiero aclarar que, si no hubiese una situación de crisis pandémica, tan grave, yo nada aconsejaría.

La otra gran razón política (siendo racional) es que no se ha logrado un triunfo con el 60 ó 70 por ciento de la población. Lo que significa que una oposición con un 38% de la simpatía del pueblo dominicano, que gobernó los últimos 16 años, con mucho recurso intelectual y de todo tipo, podría empezar a hacer una oposición muy dura, como solo ellos saben hacerla.

Lo más inteligente sería concentrarnos, todos, en buscar y concitar un gran consenso para salir con bien de todo esto, y luego, si salimos, se podría intentar poner un poco más de orden en la parte ética y moral de éste nuestro adorado país. Sobretodo en la gestión de la “res-pvblica” y “res-privata”.

NO NOS ENGAÑEMOS: EL PODER CORROMPE, ASÍ QUE YA SABEMOS QUIENES SERAN LOS PRÓXIMOS CORRUPTOS

Existe un principio que dice que después de una gran crisis económica, le prosigue una gran crisis moral. Lo que significa que, si no manejamos la parte de la crisis de salud que a su vez generará una gran crisis económica, sin precedentes, inevitablemente vendrá una gran crisis moral, donde todos tendrán que ver.

El pueblo, los del último quintil, saldrá a las calles a buscar la manera de sobrevivir.

Creo que, auge de la delincuencia y las pobladas de abril, describen muy bien el cuadro o escenario que estúpidamente podemos crear.

Como ya sabemos, citando el dictum de John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834 –1902), mejor conocido como Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Es facil concluir que, los próximos corruptos serían aquellos que asumirán el poder. Después de todo ¿Cuál es el principal incentivo de la política para todos aquellos que sin vocación se han enganchado en esta ciencia tan noble? —Llegar a ser muy ricos con los dineros de los contribuyentes—.

En fin ¿Los próximos perseguidos quiénes serían? —y bueno ya sabemos cómo termina todo eso de la crisis moral:

Presidentes que se suicidan, Presidentes presos, presidentes arruinando países enteros y la vida de millones de personas.

El cuadro más arriba descrito no es exclusivo de la República Dominicana.

¿REDUCIR EL GASTO PÚBLICO? : UNA CONFUNCION QUE DEBE PREOCUPAR AL PRESIDENTE Y A TODO EL PAÍS

Hasta hace poco estuve muy preocupado, debido a las declaraciones de uno de los próximos incúmbetes, en el sector económico, del nuevo gobierno que se instalará próximamente, que nadie observó, quién declaraba a los medios, algo así como que había que hacer reducción en el gasto público.

—Coincidencialmente este es un discurso de economistas con vocación populista que, hasta hace poco, criticaban ferozmente los niveles de deuda pública del país, sin mencionar cómo lograrían un cierto nivel de autarquía económica para RD. Pero ahora ante la presente coyuntura, muy probablemente, tendremos que seguir endeudandonos o exprimir a toda la clase empresarial, sacandole más impuestos. A alguien le tocará admitir el yerro de sus argumentos o pagar el costo político de nuevos impuestos—.

Me pregunté (1) si en realidad comprendía la actual situación. (2) Si se había detenido a realizar un breve “assesment”. (3) Si había olvidado los fundamentos de las ciencias económicas, y sobre todo el pensamiento de la filosofía económica. (4) Si olvidó las recetas de David Ricardo o de Jhon Maynard Keynes en situaciones similares.

Para beneficio de este reconocido economista tengo que decir que, tal vez lo que quería decir se refiere más a “EFICIENTIZAR EL GASTO” en vez de reducirlo; pues el efecto de “REDUCIR EL GASTO” en la presente coyuntura sería: Una contracción total de la economía y la creación de una gran crisis económica inmanejable, hasta para el mejor presidente del planeta.

Menos mal que el Presidente Electo confirmó en su cargo al actual Gobernador del Banco Central, y mi nivel de preocupación bajó un poco. Pero me asusta que haya gente en tal nivel de confusión, ocupando puestos de importancia y asesorando al próximo Presidente de la República Dominicana.

No olvidemos, como dice el premio novel de economía Paul Krugman: “A country is not a company” —Un país no es una compañía—. Querer venir a dirigir el país, con el “mindset” equivocado, como si fuera una empresa privada, podría meternos en muchísimos problemas innecesarios, agravando la situación actual y la que se avecina.

UNA PROPUESTA PARA MANTENER LA RUEDA DE LA ECONOMIA CORRIENDO

Hay una situación muy peligrosa que en éste interregno, de un gobierno que sale y un gobierno que entra, nadie ha notado:

En este mismo momento mientras expresamos nuestras preocupaciones, millones de dominicanos vienen diezmando sus niveles de ingresos. Cientos de miles han perdido sus empleos y varios sectores productivos y de servicio están siendo perjudicados enormemente por la Pandemia del Covid19.

Nadie, ni los que entran ni los que salen, salvo los afectados, se han detenido a pensar en ¿Qué va a pasar con los compromisos económicos, financieros e hipotecarios de todos éstos dominicanos?

En este mismo momento están recibiendo el acoso y la presión de sus acreedores. Tanto en la parte formal como informal del sector financiero, muchos bienes están cambiando de dueño; Es decir miles y miles están perdiendo sus propiedades. Sus vehículos, sus inmuebles y otros tipos de activos como terrenos y solares dados en garantía por no poder cubrir ni capital ni intereses.

Hemos olvidado que sobre los hombros de millones de dominicanos que, con la esperanza de avanzar y crecer, son quienes vienen cargando con el crecimiento y el progreso de nuestro país.

En vez de distraernos con “cacerías de brujas”, y con reclamos populistas de algunos incosncientes, que no entienden como funciona la economía —como por ejemplo el reclamo del 30% de los fondos de pensiones— deberíamos poner atención en cómo socorrer a cientos de miles de deudores, agobiados por sus acreedores, pero que hoy no tienen como cumplir con sus compromisos financieros, debido a la crisis económica que viene generando la presente crisis de salud, que va “increscendo” cada día. Y que si no se hace nada generará un verdadero colapso de todos los sectores economicos del país.

¿QUÉ SE HA HECHO EN PAÍSES DESARROLLADOS? ¿QUÉ PODEMOS HACER EN RD?

Me consta que el Ministerio de Economía y Finanza de Italia, por ejemplo, entre otras medidas ordenó a las instituciones financieras dar plazos de gracias de hasta un año y medio, en el cual se pone en pausa el pago de prestamos, pagando solo la proporción de los intereses. Y de esta porción el estado ha asumido el 50%. El restante se reneogocia automaticamente prorrateandolo en en el tiempo que resta por pagar.

La prioridad no es, y no puede ser, quebrar a los ciudadanos y con ellos hundir más la economía del país.

Dada la debilidad estructural de nuestra economía, pues no tenemos un sector industrial fuerte que la sostenga, sino que erróneamente nuestra economía está más sustentada en servicios y consumo;

Deberíamos: (1) Intentar “surfear” la presente crisis incentivando la economía, es decir no reduciendo el gasto público, como algunos han planteado, sino todo lo contrario, usando las herramientas económicas, es decir tanto del lado de la política monetaria (Quantitative easing) como del lado de la política fiscal.

Así como también (2) dando plazos de gracias a los deudores del sistema financiero dominicano, hasta que pase la presente crisis de salud y para no afectar o crear otra crisis económica sin precedentes originada por una crisis de deuda.

Es muy simple: Si alguien contrajo un compromiso financiero, digamos a 36 meses, con cualquier institución financiera o con cualquier persona privada o juridica, entonces se posterga a 48 o a 60 meses o la cantidad de meses necesarias mientras dure la presente crisis de salud, que afecta todos los sectores económicos.

Algunas personas afectadas por incapacidad de pago, que hemos entrevistado, me han sugerido proponer que tanto el gobierno saliente, como el entrante (en consenso) deberían:

1. Emitir una ley o una resolución que ponga en suspenso el pago de los préstamos, considerando también la proporción de los intereses. Pudiendo ser pagados o postergados en una renegociación de la deuda, donde el estado dominicano asume el 50% de dicho cargos (con carácter y efecto retroactivo).

2. Que dicha ley o resolución ponga en pausa o suspenda el embargo de bienes o valores puestos en garantía por dichos prestamos, durante la presente crisis de salud, o durante la crisis económica generada como consecuencia de la primera (con carácter y efecto retroactivo).

3. Bajar los tipos de interes (con carácter y efecto retroactivo) a todos los sectores económicos tanto en la banca formal como informal.

Hay otras medidas de apoyo financiero a los dominicanos que propondremos en un trabajo posterior.

CONCLUSION

Dada la gravisima situación de multiples crisis a confrontar, sería un muy grave error que el presidente electo, junto a las nuevas autoridades se distraigan en nimiendades.

Luis Abinader ahora es el presidente de todos los dominicanos, no solo de aquellos registrados en el PRM. Amigos muy cercanos a Luis me han manifestado la intención de hacer una gran obra de gobierno.

Ojalá lo dejen trabajar sin mayores obstáculos ni complicaciones, de manera que pueda cumplir las muy altas expectativas creadas en la campaña.

Expectativas que de hecho son muy dificiles de cumplir en la presente coyuntura. Por lo que salir con bien de ésta es y debe ser la principal prioridad, no solo de Luis Abinader como presidente de todos, sino de todos los dominicanos de buena voluntad quienes debemos colaborar en todo cuanto nos sea posible.

La alta dirigencia del PRM deben darse cuenta que ya no son la oposición y que ahora deben liderar el presente proceso; no atacando a sus contrarios, sino buscando el concenso y apoyo de todos los sectores sociales, políticos y económicos para salir con bien de la presente crisis y evitar agravar las que inevitablemente vendran post covid 19.

Personalmente en estos días me he ocupado de hacer un “survey” de las voluntades de algunos sectores políticos, los cuales me han manifestado su buena voluntad y buena fe en colaborar para que el país no salga tan mal parado de este ciclo económico, afectado por esta pandemia global que ha creado una verdadera crisis global.

Ahora el gran propósito del presidente electo debería ser lograr un gobierno de consenso nacional para proporcionar la debida ayuda y el auxilio a todos los sectores productivos y económicos en beneficio de todos los dominicanos.

Una especie de Gran Plan Marshall versión dominicana (GPM-RD) es lo que hay que ejecutar para salvaguardar, nuestra economía y preservar lo más posible lo que hasta ahora con mucho esfuerzo y trabajo hemos alcanzado.

Pero ¿Cómo financiar una iniciativa como ésta?

—Basado en nuestra mejores relaciones con la banca internacional, fondos de inversión suizos y europeos, hemos conciliado algunas ideas que podemos socializar con las autoridades, sin tener que contraer o engrosar demasiado los niveles de deudas.

Ahora el sentido común manda a trabajar juntos por el bienestar de todos, para no empeorar la situación del país.

wandyramirez@gmail.com