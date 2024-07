Un encuentro con Cristo

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Muchas veces el ser humano desea tener un encuentro con Cristo, para poder hablar de su condición pecaminosa, como si él fuera ignorante de nuestro diario vivir. Nos olvidamos de que en él vivimos, y nos movemos y somos. El no necesita que le expliquemos quiénes somos ni cómo somos. El nos conoce tal como somos, por dentro como por fuera. El siempre está trabajando en nosotros y por nosotros.

Encontrarse con Cristo, debe ser producto de una reconciliación con él, pues el camino de enemistad que el hombre ha tomado, lo ha llevado a romper esa comunión y atadura con él. El pecado ha sido causante de ese alejamiento y actitud contraria, que nos hace acusarle de muchas fallas, porque no responde a nuestras inquietudes. Es el hombre quien ha roto con él, pero él nunca nos desprecia, más bien, está atento a lo nuestro.

Pensar que el hombre se hace enemigo de Dios, parece ser como un invento, pero no. Son los deseos impuros del hombre, los cuales conducen al hombre a oponerse a Dios. Un deseo vale más que una persona, y se llega hasta el extremo de ser apreciado más que a Dios. El hombre no ha sabido valorar a su Creador y Sustentador, en cambio lo enfrenta y le desobedece, como si fuera Dios un ser humano.

El ser humano es mezquino, no sabe dar de la misma manera que sabe recibir. El dar debe ser tan recíproco como el recibir. Aún más «es más bienaventurado dar que recibir». Sin embargo, no es una conducta observable, porque el hombre da escasamente, y muy pocos generosamente; aún en la religiones el dar no es tan fácil como algunos consideran. Por eso, un encuentro con Cristo es tan difícil, porque el hombre no da su corazón a Jesucristo.

Encontrarse con Cristo, requiere de la disposición de renovarse en el espíritu y en el entendimiento, de una manera tal, que sea capaz de transformarse en un cristiano. No es un simple hablar o creer, es una fe genuina que producirá las obras necesarias para glorificar al Padre y al Hijo. Este encuentro no debe ser para retornar, sino para guiar la vida hacía la vida abundante de Cristo y ser fiel a él en todo.

Renunciar al pecado no es de cobardes, es de aquellos que han encontrado un tesoro, cuyo valor le hace dejar todo lo que tiene para quedarse con el tesoro. La riqueza que hay en Cristo es incomparable a cualesquier otras riquezas. Vale la pena renunciar a lo poco que da el mundo, para asirse de aquel dueño del tesoro y del tesoro mismo. Eso se verifica en el cambio radical del hombre convertido a Cristo.

El verdadero encuentro con Cristo, no permite cambio, como lo hace el hombre según la conveniencia. En el caso del hombre con Cristo, el cambio se solidifica cada día más, porque ese diario vivir le da una vida santa y una visión eterna que bajo ninguna circunstancia se pone a un lado. Es que Dios es real, como la convivencia con él es real, por ser él un Dios viviente. Jesucristo es el Verbo Celestial, encarnado en condición de hombre.

El encuentro con Cristo, es equivalente al encuentro con Dios, tanto en su persona, como también, en las dos personas restantes: Padre y Espíritu Santo. La Trinidad es una en Sí, en propósito, en acción y sobre todo, en lo relacionado con el hombre. Encontrarse con la Trinidad es el mejor encuentro del mundo, en el mundo. Dios nos dé sabiduría para apreciar un encuentro con Cristo.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.