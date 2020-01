Un corazón saludable requiere buena alimentación y ejercicio

SANTO DOMINGO.- En nuestro país, el 30% de todas las muertes que se producen al año se deben a problemas relacionados con el corazón.De ahí, la importancia de cuidar, proteger y prevenir la salud cardiovascular.

¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón ?.

Alimentación y ejercicio

Lo primero es seguir unos buenos hábitos saludables como son la alimentación y la práctica de ejercicio físico. Es importante seguir una alimentación sana y equilibrada, siguiendo el patrón de la dieta mediterránea ya que esta dieta es cardioprotectora o cardiosaludable.

Pero la alimentación hay que complementarla con una buena dosis de ejercicio físico: personalizado, regular y continuado en el tiempo. Es decir, tenemos que hacer ejercicio físico todos o casi todos los días, debemos mantener esa rutina y debemos también personalizar esa actividad, según las condiciones físicas y personales de cada uno.

Así, y según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es aconsejable realizar 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos a la semana de ejercicio intenso, algo que no cumple la mayoria de la población.

Hipertensión y el colesterol

Otro de los consejos es vigilar y controlar los factores de riesgo. Existen al menos 10 factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular, por ello es fundamental mantenerlos a raya.

Dos de esos factores son la hipertensión y el colesterol, problemas latentes que afectan a gran parte de la población. En primer lugar, la hipertensión afecta al 43% de personas adultas. Los hombres la sufren más que las mujeres (49,9% vs 37,1%). Sin embargo, lo más llamativo es que el 37,4% de los hipertensos no sabe que lo es, es decir, está sin diagnosticar. Por ello, es importante revisar nuestros niveles de tensión, dado que es una enfermedad que no produce síntomas, es decir que puede pasar completamente inadvertida.

Por su parte, el colesterol afecta a buena parte de los adultos, es decir, casi la mitad de la población tiene niveles de colesterol por encima de 200 mg/dl.

Estilo de vida

Todos los pacientes deberían recibir consejos sobre cómo modificar el estilo de vida para aprovechar los beneficios que la dieta mediterránea y la práctica de ejercicio aportan a nuestra salud cardiovascular”. En concreto y con respecto a la alimentación algunos alimentos que deberíamos incluir en nuestra dieta para cuidar nuestro colesterol son: el aceite de oliva virgen extra; las nueces y frutos secos; el pescado azul; lácteos que contengan esteroles vegetales; frutas, verduras, hortalizas y legumbres; mejor carnes blancas que rojas y pan y los cereales integrales.

Otros factores de riesgo de las enfermedades del corazón son: no tener una frecuencia cardiaca normal; llevar una mala alimentación; la falta de ejercicio físico; la obesidad; la diabetes, el estrés y la enfermedad periodontal.

Tabaco

Y por último, un factor de riesgo elevado es el tabaco. De ahí, que otro de los consejos sea el de dejar de fumar. Llos fumadores tienen un riesgo tres veces mayor de padecer enfermedades cardiovasculares que las personas que no fuman.

JPM