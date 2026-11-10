Un año de prisión a hombre acusado abusar de 4 menores

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Un tribunal de esta provincia impuso un año de prisión preventiva a un hombre de 37 años acusado por el Ministerio Público de cometer agresiones y violaciones sexuales contra al menos cuatro menores de edad, de 7, 12, 13 y 15 años.

La medida de coerción fue dictada por la jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, tras acoger la solicitud presentada por la Fiscalía.

El imputado, identificado como Luis Manuel Ortiz Fermín, alias Víctor, enfrenta cargos provisionales por agresión sexual agravada, violación sexual agravada, exhibicionismo, acoso agravado y acoso sexual, conforme a las disposiciones del Código Penal dominicano.

INVESTIGACIÓN PARTIÓ DE UNA DENUNCIA

La investigación fue iniciada por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, luego de una denuncia presentada por la madre de algunas de las víctimas.

Según el expediente, los testimonios de las menores permitieron identificar al imputado, quien presuntamente utilizaba dinero en efectivo para ganarse su confianza y posteriormente las conducía hasta su apartamento, ubicado en un sector de la zona norte de Santiago, donde cometía las agresiones.

El Ministerio Público sostiene que el hombre también amenazaba, intimidaba y acosaba a las víctimas, además de ofrecerles dinero para obtener fotografías íntimas.

FISCALÍA AMPLÍA LAS PESQUISAS

Durante la audiencia, la fiscal Yarily Toribio argumentó que la cantidad de víctimas, su condición de menores de edad y la gravedad de los hechos justificaban la imposición de la prisión preventiva.

El imputado también enfrenta cargos por presunta violación del artículo 396 de la Ley 136-03, que establece sanciones contra el abuso físico, psicológico y sexual de niños, niñas y adolescentes.

La Fiscalía informó que continúa profundizando las investigaciones para determinar si existen otras víctimas o evidencias de posibles delitos conexos.

Las imputaciones tienen carácter provisional y deberán ser establecidas conforme avance el proceso judicial.

of-am