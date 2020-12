Un adiós con nostalgia a Maycol Cedeño, héroe anónimo en calles de La Romana

LA AUTORA es periodista. Reside en Santo Domingo.

POR DOMI GARCIA SALETA

Maycol Cedeño para muchos un nombre común, una persona desconocida, para el mundo animal en República Dominicana un protagonista.

Maycol era un joven humilde, abogado de profesión, con una gran sonrisa en su rostro, en sus fotos en redes sociales se le veía siempre acompañado de un perro o gato callejero, un animal doméstico al que él rescataba de las calles muchas veces usando sus propios recursos.

Su sueño era tener un refugio para animales sin hogar y de hecho dio los primeros pasos, adquiriendo un solar y levantando con pocos blogs las primeras casitas para los perritos.

Maycol , con no más de 30 años de edad , no tenía ningún perjuicio para salir a la calle no importa la hora , y rescatar un perro o gato enfermo , atropellado, abandonado o violentado , sus historias eran conmovedoras , apasionadas, una combinación de alegría y sollozo, a él le gustaba narrar sus rescates a través de videos que compartía en sus redes sociales .

Creo una fundación, PROMASCOTAS RD y es a través de esa página que él inicia el contacto con tantas fundaciones y personas particulares amantes de los animales, incluida yo.

Mis pláticas con él a través de whats app eran entusiastas y de historias por vivir, tenía gran delirio por terminar su refugio, pocas veces hablaba de su familia, al menos nunca conmigo.

A través de whatsapp, con frecuencia, me ponía mensajes de voz solo para saludarme y de paso me hablaba de algún caso que tenía en proceso.

Defensor íntegro y vehemente de los derechos de los animales se ganó el respeto y cariño de los que seguimos esta causa, pero su inesperada muerte dejo a todos en shock, en la duda, llorando a lagrima viva y desde la distancia y a sus 35 perros y 19 gatos indefensos, abandonados, había muerto su salvador.

Su muerte fue inesperada y en silencio, absurda y reservada de repente se había ido y no hubo despedida.

Fundaciones como Quisqueya en Desarrollo, Mi Mascota, Rescate Nefertiti , Animales en Vilo, Collares Rojos y la rescatista Sugey Calvo no dudaron en ir , literalmente corriendo , en auxilio de los perros y gatos de Maycol lanzados a la calle por su familia quien ciega por el dolor pretendió eliminar el refugio que con tanto sacrificio, amor y desvelo dejaba su pariente.

A través de estas líneas quiero reconocer el trabajo y vida de este valioso joven que dejo a todos los que le conocimos el encargo de continuar, el deseo de resaltar su vida y el compromiso de seguir ayudando a los que no tienen voz ni dolientes, los perritos y gatos sin hogar, adiós amigo, siempre te recordare y tu nombre será referencia de amor incondicional.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.