Último tramo electoral y consejo a Trump

El autor es politólogo. Reside en Santo Domingo.

En la presente semana se celebrarán elecciones en Estados Unidos, no solo presidencial sino también legislativas. Existen fuertes indicios de que los republicanos podrían perder el Senado que controlan desde el año 2014 con 53 escaños. Te invito a acompañarnos en este análisis para comprender el ambiente electoral estadounidense después del segundo y último debate de los candidatos presidenciales.

LOS ESTADOS PENDULARES Y LOS INDECISOS

En este último tramo electoral es que entra en escena el análisis enjundioso, porque existe un panorama nacional que muestra una victoria para el candidato demócrata Joe Biden, pues las diversas encuestas le dan ganador con cerca de diez puntos porcentuales en promedio, a nivel nacional sobre el candidato republicano Donald Trump. Sin embargo, a nivel estatal el panorama electoral se muestra más disputado.

Es precisamente aquí donde se libran importantes batallas, en los llamados estados bisagras o pendulares que ya vimos en una entrega anterior. Son estados que a veces votan republicano, otras veces demócrata y en varios de esos estados le dan algunos puntos de ventajas a Biden, dos, tres, etc. Pero, si revisamos como se comportaron las encuestas en el 2016, podríamos notar que en la actualidad la competencia dentro de estos estados está mucho más cerrada.

Visto, lo anterior es importante considerar en qué medida el mensaje de Trump está resultando eficaz, no con relación a su base de sustento electoral o a las personas que se han decidido a votar por él, sino más bien, a un sector determinado del electorado ubicado en estos estados que podría marcar la diferencia.

Esto es muy importante, porque en ese segmento no les han dicho a los encuestadores su intención del voto, por tanto, no sabemos cómo será su comportamiento. Entonces ese voto oculto puede afectar el margen de error. A lo que se le suma, si van a acudir a votar, porque no es lo mismo revelar tu intención del voto que salir y votar o emitir tu voto si lo vas a hacer por correo.

LA ESTRATEGIA DE TRUMP QUE DEBE PREOCUPAR A BIDEN

Pero hay algo mucho más importante y es ya el día de la elección si la competencia es muy cerrada, si Trump reconoce o no, si se va a disputas legales en estados específicos que pudieran movilizar el Colegio Electoral propiamente dicho, no el voto popular, sino el Colegio Electoral, los votos específicos que pueden determinar si la elección se va a favor de uno u otro.

Es por esto que para algunos el presidente Trump, al parecer, está tratando de cuidar de manera minuciosa el mensaje, las formas, está siendo más comedido para llegar a un sector de indecisos que podría estar de uno u otro lado, no a su base de apoyo. Ejemplo de ello, es el último debate, donde vimos un Trump más compuesto, más dirigido a ese sector en específico.

Entonces, lo que debemos tener presente estos días es que está pasando en los estados claves. Las distancias entre Biden y Trump estaban más abiertas hace unos días, en estos estados específicos, pero ahora están un poco más cerradas y esto no es bueno para Joe Biden y no es bueno por lo que pueda ocurrir respecto del margen de error que no conocemos.

RECOMENDACIÓN AL PRESIDENTE CANDIDATO

En este último tramo de una semana para las elecciones, mientras la naturaleza conspira a favor de Joe Biden, al presidente Trump le conviene dejar fuera el tema de los ataques a la familia de Biden y los aspectos de ley y orden, pues estos les perjudican y enfocarse en mantener la forma, de manera que el electorado le perciba como una persona menos ruda de como se le presenta, que no es racista, más abierto, mucho más decente y sobre todo poner énfasis en la recuperación económica que viene presentando Estados Unidos, detalles que podrían darle unos puntos extras en los estados claves.

JPM

