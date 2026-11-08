UE participará conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania

PARÍS.– Países europeos participarán en la próxima ronda de conversaciones para buscar una salida negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania, prevista para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, confirmó este domingo que representantes europeos estarán presentes en el encuentro y anunció que Francia también participará en las negociaciones.

“Los países europeos tendrán representantes, y Francia estará presente en Abu Dabi para participar en estas negociaciones”, declaró Barrot durante una entrevista con la emisora RTL. <Cite refs={[«turn730543news19″,»turn730543news2»]}/>

NEGOCIACIONES CON MEDIACIÓN ESTADOUNIDENSE

Las conversaciones reunirán a delegaciones de Rusia y Ucrania con la participación de Estados Unidos, en un nuevo esfuerzo diplomático para avanzar hacia el fin del conflicto armado.

La agenda contempla discutir posibles medidas para terminar la guerra, garantías de seguridad para Ucrania durante la posguerra y mecanismos de desescalada de las hostilidades.

El encuentro se desarrollará a nivel de delegaciones oficiales y no está previsto, por el momento, que participen directamente los presidentes de los países involucrados. <Cite refs={[«turn730543news5″,»turn730543news19»]}/>

EUROPA BUSCA TENER VOZ EN EL PROCESO

La incorporación de representantes europeos responde al interés de los gobiernos del continente de participar en las decisiones que puedan afectar la seguridad de Ucrania y el futuro del orden de seguridad europeo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en que Europa debe tener participación en el proceso diplomático, mientras Washington ha planteado la posibilidad de ampliar las consultas con sus aliados europeos.

Aunque Francia confirmó su presencia, todavía no se habían divulgado todos los nombres de los representantes que asistirán a las reuniones.

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