UCRANIA: Zelenski dice tendrá «luchar» contra Corea del Norte

KIEV 26 Oct.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido este sábado de que Rusia está involucrando cada vez más a Corea del Norte para su apoyo en la guerra contra Ucrania y ha criticado la falta de decisión de los socios occidentales de Kiev, augurando que el país tendrá que «luchar» contra las fuerzas norcoreanas.

«Cada día de guerra demuestra que Moscú está decidido a continuar con su agresión. No quieren otra cosa allí (…). Por eso están tratando cada vez más de involucrar a Corea del Norte como aliado, y cualquier día sus soldados pueden aparecer en el campo de batalla luchando contra Ucrania. Ucrania se verá obligada a luchar realmente contra Corea del Norte en Europa», ha manifestado el mandatario ucraniano en su mensaje vespertino diario.

Zelenski ha lamentado que «la falta de una decisión más firme de los socios en apoyo de Ucrania» no hace si no «alentar a (el presidente ruso, Vladimir) Putin a seguir invirtiendo en terrorismo», y ha defendido que «el mundo» tiene capacidad suficiente para «impedir que se desate la guerra», pero que no se logrará mediante «abstracciones y palabras»: «Se necesitan medias concretas», ha sentenciado.

El presidente de Ucrania ha vuelto a defender además la necesidad de implementar su ‘Plan de Victoria’, asegurando que su propuesta contempla todas las medidas necesarias para poner fin al conflicto actual y para «impedir nuevas agresiones por parte de los culpables de la guerra».

En esta línea, ha avanzado que la próxima semana «será momento de trabajar intensamente con (sus) socios» para avanzar en la puesta en marcha de su estrategia y reforzar el apoyo a sus tropas.

«Esperamos que se incremente la presión sobre Rusia y que se apoye más a Ucrania. Eso será lo justo. Y el tiempo que transcurra sin que se tomen decisiones se traducirá, por desgracia, en constantes ataques rusos y constantes pérdidas de vidas», ha concluido Zelenski.

Estas declaraciones llegan después de que el propio presidente advirtiera este viernes de que Rusia enviaría a «los primeros soldados norcoreanos a zonas de combate el 27 y 28 de octubre» para participar en la guerra de Ucrania en favor del bando ruso, acto que definió como una «clara escalada» en el conflicto.

Por su parte, Putin ha defendido durante los últimos días que el acuerdo de colaboración militar con Corea del Norte se enmarca dentro de una «decisión soberana», subrayando que compete a Moscú y a Pyongyang decidir cuándo aplicar las cláusulas del acuerdo de asistencia militar mutua suscrito por ambos en junio.

of-am