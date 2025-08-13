UCRANIA: Zelenski asegura que Putin «no quiere la paz»

KIEV 13 Ago.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este miércoles que su homólogo ruso, Vladimir Putin, «está yendo de farol» de cara a su encuentro a finales de semana en Alaska con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que «no quiere la paz», en el marco de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

«Le he dicho al presidente de Estados Unidos y a todos nuestros socios europeos que Putin está yendo de farol. Está intentando presionar en todas las direcciones del frente ucraniano antes de la reunión en Alaska. Rusia intenta demostrar que es posible ocupar toda Ucrania. Sin duda, ese es su deseo», ha declarado durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Berlín.

Zelenski también ha transmitido a Trump y los líderes europeos que «Putin definitivamente no quiere la paz»: «Quiere la ocupación de nuestro país. Todos lo entendemos así. Putin no podrá engañar a nadie. Necesitamos más presión por el bien de la paz, no solo sanciones estadounidenses, sino también europeas. Juntos, nuestra alianza de socios, realmente podremos «detener la guerra de Putin».

En este sentido, ha asegurado que «Putin fanfarronea diciendo que las sanciones no le importan y que no funcionan», pero ha destacado que «las sanciones ayudan mucho». «Es cierto que Rusia tiene varias veces más armas, en particular tres veces más en artillería, pero Rusia también tiene tres veces más pérdidas», ha expresado durante su intervención.

La mencionada rueda de prensa ha tenido lugar en Berlín tras haber participado en una reunión virtual en la que han abordado el encuentro bilateral en Alaska. «Esperamos que el tema central (entre Trump y Putin) sea un alto el fuego inmediato. El presidente estadounidense lo ha dicho repetidamente y me ha ofrecido contactar con él después de Alaska», ha expresado.

Por último, Zelenski ha aprovechado la ocasión para agradecer «a todos los socios el apoyo a Ucrania» y ha hecho hincapié que en la última semana han «mantenido una comunicación muy intensa, decenas de llamadas» entre los líderes europeos y el mandatario estadounidense, así como «con representantes de otras partes del mundo que solo desean una cosa: la paz en Ucrania y en Europa».

En particular, ha dado las gracias a Merz por «su liderazgo» a la hora de organizar esta cumbre virtual, en la que han acordado varios principios, incluido un alto el fuego, garantías de seguridad, y la inclusión de Kiev en «todo lo relacionado con Ucrania», por lo que ha pedido de nuevo un «formato de diálogo tripartito». Rusia, ha agregado, «no puede tener derecho a veto sobre la perspectiva europea y de la OTAN».

