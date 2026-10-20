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El pasado viernes 9 de octubre del presente 2026, los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron una llamada telefónica que hizo posible el levantamiento parcial a las exportaciones de diésel, de acuerdo con la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Rusia anunció por primera vez la prohibición a la exportación de diésel hacia los EE. UU y otros mercados en el mes de julio del 2026, luego de los ataques de las fuerzas armadas ucranianas a instalaciones petroleras en Rusia.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, manifestó que la flexibilización de las sanciones contra los EE. UU no afectaría el mercado local de Rusia, afirmó que la producción de diésel en Rusia posee la capacidad de abastecer la demanda nacional y mundial.

Tras el acuerdo entre Putin y Trump, la cabeza del régimen ucraniano, Zelensky, catálogo de débil dicho acuerdo, y la respuesta del Presidente Donald Trump no se hizo esperar, declarando: “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. Podríamos pensar que esa declaración de Trump fue fortuita, pues les diré que no lo fue.

Verdadera guerra entre las naciones ocurre bajo la sombra, y sus ejércitos no son nombrados, ni sancionados, mucho menos galardonados frente al público. Un simple vendedor de yaniqueque en las calles, o un guardián de seguridad apostado frente a una infraestructura determinada, pudieran tratarse de soldados activos de una guerra que ocurre en medio de la calma nocturna de las grandes ciudades o la refrescante calma de nuestros campos. Desde siempre se libra una gigantesca batalla ante la mirada hechizada de los pueblos, que duermen más cuando se encuentran “despiertos” que al cerrar sus palpados en los brazos de Morfeo.

Las naciones bajo el liderazgo de la destacada política de la Comisión Europea, Ursula Gertrud von der Leyen, comenzaron a convulsionar desde mayo del presente 2026, cuando la Duma Estatal de Rusia creó una ley dándole potestad al Zar de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, de invadir militarmente a cualquier país del mundo en donde los derechos de sus ciudadanos rusos y aliados estén siendo vilipendiados.

Y más recientemente, cuando los lideres de Rusia y EE. UU, hicieron el anuncio de lo convenido durante llamada telefónica del viernes 9 de octubre 2026. Les aseguro que se trató de algo más serio que el diésel. Los acuerdos secretos de la cumbre en Alaska de los presidentes Putin y Trump del 15 de agosto del 2025, entraron en su fase final, la conversación telefónica entre ambos lideres, activó el protocolo final.

El lunes 29 de junio del presente 2026, una bomba explotó frente a un edificio de apartamentos en Monaco, cuando Vadym Iermolaiev, un oligarca ucraniano, se acercaba a la entrada del mencionado edificio, junto a su hijo y señora esposa. Los tres resultaron heridos. El sospechoso del hecho (que resultó ser una mujer) fue asesinado, son hechos confusos que necesitan ser aclarados.

Iermolaiev había renunciado a la ciudadanía ucraniana, y los Servicios de Seguridad Ucraniana (SBU) lo vinculaban con Rusia. También se decía que el actual embajador de Ucrania en el Reino Unido, Valeri Zuluzhny, quien se desempeñó como jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta el 8 de febrero del 2024, era financiado por el oligarca Vadym Iermolaiev, para su campaña política por la presidencia de Ucrania, cuando abrieran el calendario electoral.

Se ha dicho que Iermolaiev tenía planificado intervenir en el Parlamento Europeo para hablar de la terrible corrupción del cabeza del régimen ucraniano, Volodimir Zelensky, presumiéndose un móvil que haría de Zelensky objeto de investigación por el atentado con bomba en Mónaco contra el oligarca ucraniano.

Zelensky es un gobernante doblemente ilegitimo de Ucrania, una porque fue elegido en 2019 bajo un régimen ilegal que resultó del golpe de estado contra Viktor Yanukovich en 2014, quien ha afirmado en múltiples ocasiones ante la prensa mundial desde su lugar de exilio en Rusia, que no ha renunciado de su cargo; y la segunda, porque su mandato ilegitimo concluyó en 2024.

Maduro es a Trump, lo que Zelensky a Putin ¿Ahora entienden mejor la petición de Trump al pueblo ucraniano para que elija un nuevo presidente? Y nuevos e impactantes acontecimientos se acercan, ¿y saben qué? La Republica de La Dominicana no estará exenta de los mismos. Compren palomitas de maíz.

jpm-am