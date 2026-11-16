Ucrania lanza uno de mayores ataques en guerra contra Rusia

Moscú (EFE).- El ejército ucraniano atacó este lunes el puente de Crimea, lo que obligó a interrumpir el tráfico rodado, según anunció hoy el jefe de la república anexionada por Rusia, Serguéi Axiónov.

«El enemigo ha lanzado un ataque contra el puente de Crimea. Por ello, el transporte estará restringido hasta la mitad de la jornada», explicó Axiónov en sus redes sociales.

Además, recomendó a los interesados que se informen sobre la posibilidad de cruzar el estrecho de Kerch en barco.

Poco antes, las autoridades habían informado sobre retrasos en la circulación de cuatro trenes debido al cierre del puente que une la península con el resto de la Rusia continental.

PENINSULA DE CRIMEA UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS

La península de Crimea ha sido uno de los principales objetivos del ataque masivo lanzado en las últimas horas por Ucrania contra territorio ruso.

En total, las defensas antiaéreas rusas han derribado 1.336 drones ucranianos, en uno de los mayores ataques toda la guerra, según reconoció este el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los drones golpearon objetivos en quince regiones de la parte europea de Rusia.

Según el alcalde de Moscú, unos 190 aparatos no tripulados fueron abatidos cuando se dirigían a la capital entre las 17.00 horas del domingo (14.00 GMT) y las 8.00 (5.00 GMT) de la mañana del lunes.

DECENAS DE REFINERÍAS

En las últimas dos semanas, los ucranianos han golpeado aproximadamente una decena de refinerías, incluida una en la región siberiana de Omsk.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que gracias a esos ataques Kiev ha logrado detener un 55 % de las actividades de refinado en Rusia.

Kiev ha intensificado sus ataques tras la negativa rusa a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones tripartitas en Abu Dabi y el anuncio oficial de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este jueves en China con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y el gigante asiático, Xi Jinping.

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