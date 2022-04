Ucrania: Difícil opción a un país europeo

La explicable ofensiva militar contra Ucrania iniciada febrero 24 reciente, ordenada por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se inscribe en su indeclinable patriótica decisión de restaurar la Federación Rusa, en la época zarista denominada Todas las Rusias.

Putin demoró más de lo previsible y posible, responder el cardumen de misiles apuntando a su país desde los países del llamado “gallinero” de Unión Europea, y su alicate la OTAN, por Polonia y Hungría, situación no respondida por Rusia hacia Estados Unidos en la misma área borreguil de la UE, ni en el extremo oriental, al final de la enorme taiga rusa colindante con Alaska, solo mediada por el estrecho de Behring.

Quien se arma contra un rival o le teme, o proyecta un sombrío propósito de dominio, en el caso que trato, actúa el pivote del hegemonismo geopolítico, el alegado espacio vital o lebensraum, pretexto de Adolfo Hitler invadir Polonia el 01-09-1939, iniciando la aniquilante II Guerra Mundial, de la cual, la entonces URSS, aportó la mitad de los 50 mm de muertos, y sin su concurso, EEUU no hubiesen ganado el teatro europeo, que ganaron solos en el Pacífico al Imperio del Sol Naciente, guerra naval y las islas.

El conflicto Rusia-Ucrania bien pudo evitarse y resolverse, reuniéndose los presidente Putin y Joe Biden de EEUU, pero el insomne hegemonismo geopolítico del imperio frustró y no ahorró a los dos países envueltos en la contienda y disputa más de tres mm refugiados, muertos aún no identificados, y la destrucción quirúrgica de Ucrania diseñada por Putin, decidido a no destruir masivamente Ucrania, recordando que allí residen 17 mm rusos, Rusia suministra gas natural a Ucrania, y viceversa trigo a Rusia.

Los culpables

Concerniente a esquivar la confrontación Rusia-Ucrania, fue el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky quien bien a priori debió procurar concertar con el presidente Putin fuera de Ucrania, ahorrando a su país el desastre destructivo a su país, del cual es el segundo culpable, precedido por el valetudinario y estulto Biden.

Luego de un mes de iniciar febrero 24 operación rescate soberanía rusa en Ucrania, informes de prensa internacional inclinada a apoyar, que no debiera, propalando falsedades de atascamientos del zafarrancho de combate, fallas logísticas de municiones y alimentos a la tropa, alabando la valentía ucraniana y del presidente Zelensky enfrentar y no consensuar los puntos exigidos por Putin para concertar un cese de fuego y sentarse en la mesa a sellar la paz

Rusia es la única potencia nuclear en misiles de última generación igual a EEUU, ambas capaces de borrar todo vestigio viviente del planeta tierra en cuestión de breves minutos.

Es por esa coyuntura que en su discurso inaugural redactado por Theodore Sorensen, el 20-01-1960, el presidente John Fitzgerald Kennedy sentenció:

“En una guerra nuclear, los sobrevivientes envidiarán a los vivos”.

El presidente Putin sentenció:

“En una guerra con la OTAN no habrá vencedores”.

Es por es por las consecuencias de esa sentencia que el presidente Zalensky ha clamado lo dejaron solo enfrentando a Rusia, traduciendo que el presidente Biden de ninguna manera lo apoyaría, arriesgando cumplir las sentencias de JFK y Putin.

En su libro: “Putin: el poder visto desde dentro”, describiendo el protagonismo del presidente Putin, el periodista y escritor alemán Hubert Seipel, página 260, consigna:

“Cerca del 60% de los rusos ven en EEUU una amenaza para su país. Una sensación que se reproduce al otro lado del Atlántico.

“Rusia es la mayor amenaza para nuestra seguridad nacional”, afirmó el jefe de Estado Mayor de EEUU designado, Joseph Dunford, otro partidario influyente entregar armas a Ucrania.

A juicio de EEUU, el segundo y tercer puesto en la lista de enemigos los ocupan China y Corea del Norte. No menciona (Dunford) a los terroristas del ISIS.

En realidad, la versión de Dunford debe y puede interpretarse al revés, conforme el sentir ruso:

“EEUU es la mayor amenaza a Rusia, esclarecido en el cardumen de misiles empotrados en Polonia y Rumanía centros de torturas de la CIA a prisioneros del ISIS.

Rusia no tiene un solo prisionero extranjero. EEUU 39 en Guantánamo desde 2002.

Falacia

El presidente Biden ha incurrido en falacia denunciando a Putin usar fósforo blanco y gas químico en Ucrania, recodando los 17 mm rusos residen en Ucrania.

EEUU sí usó Napalm y Agente Naranja en Vietnam, un país pobre del Tercer Mundo, que devastó con la insostenible concepción mefistofélica de Robert S. MacNamara de la “Teoría del Dominó”, que no se produjo, eliminando a más de dos millones de campesinos desnutridos, descalzos y analfabetos, destruyendo y desfoliando a ese heroico pueblo.

El Napalm concentra 1,800 grados Celsius.

El Agente Naranja defoliante y causante de deformaciones horribles en humanos.

El ocaso nuclear no será gestado en Ucrania ni en ningún otro espacio.

La solución de Ucrania consiste consensuar su realidad, permitiendo que el presidente Putin concretice la unificación de la Federación Rusa, sin ser borrego de Rusia, ni de EEUU.

Difícil opción a un país europeo.

JPM