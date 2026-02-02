Al menos 2 muertos en ataque de Ucrania a una región rusa
KIEV, 2 Feb. (EUROPA PRESS) – Al menos dos personas han muerto a consecuencia de un ataque efectuado en la madrugada de este lunes por las Fuerzas Armadas ucranianas contra la ciudad de Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod, han informado las autoridades locales.
«La ciudad de Stari Oskol ha sido atacada por dos aviones no tripulados. Dos personas han fallecido como consecuencia del ataque de un dron contra una vivienda particular (que) ha quedado destruida por el fuego», ha denunciado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en redes sociales, donde también ha transmitido sus «más sinceras condolencias» a los seres queridos de las víctimas.
Como resultado de este ataque, del que ha informado por primera vez a las 05.21 (hora local, 03.21 horas en la España peninsular y Baleares), se registraron daños en dos vehículos así como en 20 apartamentos de tres edifios residenciales distintos.
Las regiones rusas de Bélgorod, Kursk o Vorónezh, fronterizas con Ucrania, son desde el último año escenarios habituales en los que se dirime esta fase de la guerra, de la que esta cerca de cumplirse cuatro años. Las dos primeras han sufrido incluso escaramuzas de grupos paramilitares, respaldados por fuerzas ucranianas.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber derribado cerca de 160 drones lanzados por Rusia contra el país en las últimas horas, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
La Fuerza Aérea ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que las tropas rusas han lanzado 171 drones kamikaze y un misil balístico ‘Iskander’ y que 157 aparatos aéreos han sido destruidos por sus sistemas de defensa aérea.
Sin embargo, el misil y doce drones han impactado en ocho puntos del país, sin dar detalles sobre víctimas o daños materiales. «El ataque sigue en marcha, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo», ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que «siga las normas de seguridad».
RUSIA DICE INTERCEPTÓ MÁS DE 30 DRONES
Por su parte, el Gobierno ruso ha anunciado la interceptación de más de 30 drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante la madrugada de este lunes, entre ellos 22 en la región de Bélgorod, donde previamente se había confirmado la muerte de dos personas por el impacto de uno de estos aparatos en la localidad de Stari Oskol.
El Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 31 los drones interceptados, entre los que figuran además cuatro en Krasnodar, dos en Rostov y uno en Astracán, Briansk y Kursk, respectivamente, según un breve comunicado publicado a través de su cuenta en Telegram.
