Ucrania derriba 82 drones rusos en ataque masivo a 13 regiones

Los drones rusos causaron daños materiales en Kiev, Járkov, Kirovograd y Dnipropetrovsk. Además, un trabajador de la empresa estatal de trenes falleció tras el impacto de un dron en la capital ucraniana.

Mientras la guerra sigue en curso, Rusia y Estados Unidos anunciaron que en dos semanas celebrarán una nueva ronda de consultas diplomáticas en un país neutral. Así lo informó el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien explicó que el diálogo buscará acercamientos sobre la guerra en Ucrania y otros temas bilaterales.

WASHINGTON EVALUA PROPUESTAS DE RUSIA

Moscú ha insistido en que se aborden temas clave como la devolución de seis propiedades diplomáticas rusas en EE.UU., el aumento del personal diplomático y la aprobación del nuevo embajador ruso.

Además, destacó que Washington está evaluando las propuestas que la delegación rusa presentó en la primera reunión celebrada en Riad.

Como parte de las negociaciones, también se trabaja en la organización de un posible encuentro entre Vladímir Putin y Donald Trump. Según Riabkov, la reunión requiere una preparación meticulosa y las conversaciones en Riad fueron un paso clave para lograrla.

UCRANIA NO RECONOCERA NINGUN ACUERDO

Por otro lado, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que su país no reconocerá ningún acuerdo en el que no participe activamente. En respuesta, Putin aseguró que Kiev no ha sido excluido de las negociaciones.

En contraste, Rusia y EE.UU. coincidieron en oponerse a la participación de los países europeos en las conversaciones. Como reacción, la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que entrará en vigor este lunes, en el tercer aniversario del conflicto.