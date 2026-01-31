Ucrania denuncia dos muertos en nuevos ataques nocturnos

KIEV, 31 Ene. (EUROPA PRESS) – Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas como consecuencia de los ataques lanzados esta pasada noche por Rusia y que han comprendido el uso de más de 85 aviones no tripulados, de los cuales una veintena han terminado impactando en suelo ucraniano.

Los fallecidos han sido identificados en la disputada provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, particularmente en las localidades de Raygorodka y Alekseevo-Druzhkovka, donde han ocurrido las muertes, así como uno y dos heridos respectivamente, según la administración militar ucraniana de la región.

Mientras tanto, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha informado del número de drones rusos y que, según datos preliminares, «hasta las 08.00 las fuerzas de defensa aérea habían derribado o suprimido 64 vehículos aéreos no tripulados modelos Shahed, Herbera, Italmas y otros tipos en el norte, sur y este del país»:

«Se registraron impactos de 20 de estos aviones en 13 puntos», según el comunicado, que no habla de momento de daños en la infraestructura energética, matiz a tener en cuenta porque Rusia ha confirmado que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha pedido una suspensión provisional de esta clase de ataques para no congelar a la población civil ucraniana.

DENUNCIA ALCANZARON INFRAESTRUCTURAS CIVILES

En su discurso nocturno del viernes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció que los ataques rusos estaban alcanzando «infraestructuras civiles y logística de transporte» así como un ataque aéreo contra infraestructura de gas en la región de Donetsk. Rusia se ha limitado a confirmar que recibió la petición de Trump pero no ha hecho más declaraciones al respecto ni dado una respuesta a la solicitud.

En las últimas horas, las autoridades de Kiev han anunciado cortes de energía en las centrales eléctricas externas y el servicio de trenes y las escaleras mecánicas del metro de la capital ucraniana han sido suspendidos temporalmente, de acuerdo con la administración municipal de la ciudad.

El propio Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que los ataques de las últimas horas han ido dirigidos contra «instalaciones de infraestructura de transporte» que estaban siendo «utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como lugares de despliegue temporal de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros en 138 localidades».

RUSIA INFORMA DE NUEVOS ATAQUES

Asimismo, Rusia ha informado de nuevos avances en el frente oriental con la toma de las localidades de Toretskoye, en Donetsk, y Petrovka, en la región de Zaporiyia.

Por lo demás, el Ministerio de Defensa ruso ha informado del derribo 47 aviones militares ucranianos no tripulados en las últimas 24 horas.

«Los sistemas de defensa aérea derribaron cuatro bombas aéreas guiadas, un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense y 47 vehículos aéreos no tripulados de tipo avión», ha informado el departamento militar.