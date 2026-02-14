UCRANIA: Al menos cinco muertos en ataques rusos

KIEV 14 Feb.- Un total de cinco personas han muerto en ataques rusos contra distintos puntos de Ucrania durante las últimas 24 horas, según han informado las autoridades ucranianas.

Dos personas han muerto en la región de Jersón (sur) tras los ataques rusos contra un total de 31 poblaciones, según ha informado el gobernador militar de Jersón, Oleksandr Proudkin.

Por otra parte, en la vecina Zaporiyia, también en el sur del país, han muerto una persona y tres más han resultado heridas debido a los ataques rusos en Polohiv y Zaporiyia, según el gobierno militar regional.

La cuarta víctima sería una mujer fallecida en Odesa y la quinta, una persona muerta en Sumi en un ataque enel que además ha resultado herido un adolescente, según el gobernador regional, Oleh Hrihorov.

En la capital, Kiev, hay un hombre y una mujer heridos por un ataque ruso, según el gobernador regional. Además, un hombre de 22 años resultó herido en la región de Járkov.