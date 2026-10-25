Uasdiana de Nagua representa a RD en premio Rubén Darío 2026

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SANTO DOMINGO.- La estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Nagua, Enny Virginia Lantigua, representó a la República Dominicana en la XXI edición del Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío, tras alcanzar el índice académico más alto a nivel nacional.

La UASD destacó el reconocimiento otorgado a Lantigua, de la licenciatura en Contabilidad del Centro UASD Nagua, durante la actividad celebrada en San Salvador, El Salvador, con la participación de universidades públicas de Centroamérica y el Caribe.

Lantigua, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), fue seleccionada para representar a la Primada de América y al país como resultado de su dedicación, disciplina y compromiso con su formación profesional.

CEREMONIA REGIONAL

La ceremonia reunió a estudiantes meritorios y autoridades universitarias de diferentes países, con el propósito de reconocer la excelencia académica y fortalecer los vínculos de cooperación entre las instituciones de educación superior de la región.

Entre los estudiantes reconocidos figuran Jazmín Quintero, de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI); Yuleysis Reales, de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), y Aldair Villarreal, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

MENSAJE DE ORGULLO

En un mensaje audiovisual grabado antes de viajar a El Salvador, Lantigua expresó su satisfacción por representar a la universidad estatal y al país.

«Esta oportunidad representa para mí mucho más que un reconocimiento: significa llevar con orgullo el nombre de mi universidad, de mi provincia María Trinidad Sánchez y de mi país, la República Dominicana, a un escenario internacional», manifestó.

Asimismo, destacó que su participación le permitiría intercambiar experiencias con estudiantes sobresalientes de otras naciones, conocer nuevas culturas y fortalecer su desarrollo académico, personal y profesional.

AGRADECIMIENTO Y MOTIVACIÓN

La joven agradeció el respaldo de las autoridades universitarias, especialmente del rector, doctor Jorge Asjana David; del director del Centro UASD Nagua, maestro Zacarías Cordero; de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la Dirección de Bienestar Estudiantil.

«A través de este logro, quiero motivar a otros jóvenes a creer en sus capacidades, trabajar por sus metas y ser perseverantes, incluso cuando se presenten dificultades. Los resultados no siempre son inmediatos, pero cada esfuerzo cuenta», señaló.

La Dirección de Bienestar Estudiantil acompañó a la representante de la UASD durante las actividades desarrolladas en El Salvador, como parte de las iniciativas orientadas a estimular el rendimiento académico y promover la participación internacional.

SOBRE EL PREMIO RUBÉN DARÍO

El objetivo de este galardón es premiar el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el rendimiento académico sobresaliente, destinado al estudiante con mayor índice académico de cada una de las universidades públicas o estatales integrantes de la región de Centroamérica y el Caribe.

Este premio fue creado en mayo de 2005 durante la XIII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), celebrada en Panamá. Está vinculado al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Su XXI edición se celebró el 21 de octubre de este año en San Salvador, teniendo como sede la Universidad de El Salvador (UES), donde se reconoció a 17 estudiantes destacados de la región.

Con esta distinción, la UASD resalta el talento de los estudiantes de sus centros regionales y reafirma su compromiso con la excelencia académica y la internacionalización, en el marco de la gestión universitaria 2026-2030, encabezada por el rector Jorge Asjana David.

jt-am