UASD y Unapec se enfrentarán en final de béisbol universitario

SANTO DOMINGO.- Los combinados de la UASD y Unapec avanzaron a la serie final de la cuarta versión del torneo de Béisbol Universitario, tras dejar en el camino a los equipos Ucateba y la Pucmm en las semifinales del certamen que organiza la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, en opción a la Copa BanReservas.

Los uasdianos se impusieron en dos de tres choques a Ucateba con marcadores de 12 vueltas por 5, así como 5 carreras por 3, logro que alcanzaron luego de haber sucumbido en el primer desafío con anotación de 6 por 4.

Los lanzadores ganadores por la UASD fueron Anderson Martínez y Raidyn García, mientras que Diego Ayala lo hizo por Ucateba. Los perdedores fueron Erick Ferreiras, Jeremy Sánchez y Ayala.

Los más sobresalientes a la ofensiva por los triunfadores fueron, Angel García y Emmanuel Bretón, quienes produjeron un vuelacercas cada uno y Miguel De la Cruz disparó doblete y sencillo. Por Ucateba, Diego Ayala conectó dos dobletes y un sencillo.

Unapec avanza

De su lado, el conjunto de Unapec avanzó a una serie final más en el béisbol universitario tras disponer en dos choques de la Pucmm con anotaciones de 6 carreras por 5 y 8 por 3.

Daniel Santos y Michael D Oleo fueron los pitchers triunfadores, en tanto que Robert Liriano y Luis Hernández probaron el polvo de la derrota.

Los más destacados por Unapec a la ofensiva fueron Ariel De la Cruz, doblete e imparable, Carlos Ortiz, dos sencillos. Por los derrotados se distinguieron Eduardo Tavarez un triple, Robin Castillo, doblete e incogible y Wilbert Pérez dos sencillos.

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, que encabeza Junior Noboa, felicitó a los equipos de la UASD y Unapec por su avance a la final, así como a los demás conjuntos por la gallardía mostrada durante el torneo.

Serie final pactada a un 3-2

La serie final entre la UASD y Unapec está programada para comenzar este sábado desde las 2: 00 de la tarde en el estadio de la UASD. La misma estará pactada a un 3-2, jugándose un partido en esa fecha y dos el domingo iniciando desde las 9:00 de la mañana.

Previo a la apertura de la final se jugará el encuentro por el tercer lugar entre Pucmm y Ucateba.

of-am