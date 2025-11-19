UASD reconoce a Víctor “Ito” Bisonó por aportes académicos

El rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán, mientras entrega el reconocimiento al ministro del MICM.

SANTO DOMINGO.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reconoció al ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Orlando Bisonó Haza “Ito Bisonó”, por su contribución al fortalecimiento académico y operativo de la institución.

El rector de la Primada de América, Editrudis Beltrán Crisóstomo expresó que la universidad ha recibido un respaldo significativo del gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader Corona, así como de los ministros y directores de las instituciones gubernamentales.

Destacó que el ministro Bisonó siempre ha colaborado con la UASD desde que era diputado, siendo un aliado estratégico en iniciativas que han dinamizado áreas fundamentales de la institución, incluyendo proyectos de innovación, producción y mejora de los servicios universitarios.

“En la UASD se agradece y honra a quienes con su impronta aportan y contribuyen a que elevemos el orgullo uasdiano”, refirió.

Resaltó la reciente contribución que realizó Ito Bisonó a la academia, con la cual se pudo impulsar la Escuela de Panadería y Repostería, donde diariamente se producen miles de panes, postres, y se proporciona formación práctica a estudiantes en varias áreas culinarias.

El rector también aprovechó la ocasión para anunciar la apertura de una pizzería universitaria y una planta procesadora y purificadora de agua, destinada a garantizar el suministro a los laboratorios de Química y al Instituto de Microbiología y Parasitología.

En cambio, Ito Bisonó afirmó que este reconocimiento tiene un significado especial por su conexión familiar con la UASD, detallando que sus padres dedicaron gran parte de sus vidas a la institución.

Señaló que “para mí la UASD nunca ha sido una institución distante, ha sido siempre un referente de esfuerzo, de movilidad social e identidad nacional”.

Puntualizó, “crecí comprendiendo su grandeza y respetando el lugar que ocupa para el desarrollo del pueblo dominicano”.

Refirió que cada vez que regresa a la UASD siente volver a un lugar que forma parte de su historia.

“Aquí he vivido momentos verdaderamente significativos y uno de ellos fue acompañado de mi esposa Chabela y mis hijos, en la puesta de circulación de mi primer libro “La Base de la Nación, Fuente de Virtudes Ciudadanas”, para el 2008, en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca don Pedro Mir”, recordó.

