UASD inicia campaña rumbo a elecciones del 17 de junio

SANTO DOMINGO. – La Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dio apertura este lunes a la campaña que precede a los comicios previstos para el 17 de junio de 2026, conforme a lo establecido en el artículo 130 del estatuto orgánico de la academia.

El acto ocurrió en el aula magna de la universidad, con la presencia del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, del profesor meritísimo, doctor Enerio Rodríguez Arias, presidente de la CCE, y de los demás miembros de la comisión.

Rodríguez Arias explicó que estas elecciones son complejas debido a la cantidad de cargos electivos en disputa: 121 puestos en toda la universidad, incluidos recintos, centros y subcentros a nivel nacional, lo que implica la elaboración de 83 padrones diferentes.

ASPIRANTES AL CARGO DE RECTOR EXPONEN SUS OBJETIVOS

Durante la actividad, los académicos Jorge Asjana David, Radhamés Silverio, Óscar Rosario y Wilson Mejía, aspirantes al cargo de rector, se dirigieron a decenas de docentes, empleados y estudiantes para presentar sus motivaciones, objetivos y los ejes fundamentales de su campaña electoral.

NORMAS SOBRE LA PROPAGANDA

La CCE dejó establecido, a partir del Reglamento de Propaganda Electoral, las normas sobre la difusión durante la campaña.

Queda prohibido pegar afiches, volantes o cartulinas, colocar vallas, usar altoparlantes, así como distribuir panfletos o pasquines obscenos y/o ofensivos en la sede y en los centros universitarios regionales.

Tampoco está permitida la publicidad en edificios, árboles, verjas, pisos, escaleras, pavimentos, baños y otros espacios de la institución.

Por otra parte, los espacios como salones, auditorios, paraninfos y el aula magna destinados a actividades de campaña electoral estarán bajo la responsabilidad de la CCE durante todo el proceso.

