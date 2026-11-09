UASD convoca diálogo nacional sobre reforma educativa

SANTO DOMINGO. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), junto a los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y de Educación (MINERD), anunciarán este martes una consulta nacional para impulsar una reforma integral del sistema educativo dominicano y su marco legal.

La iniciativa será presentada durante una rueda de prensa convocada para las 4:00 de la tarde, en el Salón del Consejo Universitario, ubicado en el noveno piso de la Torre Administrativa de la UASD.

La convocatoria también incluye a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de esa academia (ODPP-UASD).

El proceso busca recoger propuestas de docentes, gremios, especialistas y ciudadanos para contribuir a la elaboración de un nuevo marco legal, mediante el diálogo y la construcción de consensos sobre los distintos niveles de enseñanza.

La actividad estará encabezada por el rector de la UASD, Jorge Asjana David; los ministros Rafael Santos Badía y Miguel Decamps; el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo; el titular de FAPROUASD, Pastor de la Rosa, y el coordinador del ODPP-UASD, Fernando Peña.

Entre las acciones anunciadas figuran un seminario nacional el 23 de noviembre, en la Biblioteca Pedro Mir, la instalación de una Mesa Técnica Nacional y consultas territoriales y temáticas para organizar las propuestas y promover acuerdos.

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