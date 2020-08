Tweets en defensa de la vida

IDe nuevo un debate en el Congreso por voces malsanas que apelaban por despenalizar el aborto en las tres causales.

No es mi intención en esta ocasión hacer un articulo de fondo sobre este importante tema, sino servirme de eco de voces autorizadas que conocen a fondo lo que hay detrás de este despropósito.

Gracias a Dios que esa moción no consiguió su propósito. Sigamos firmes en la defensa de la vida.

Acá lo prometido. Citamos los tweets.

Muchas gracias a la Cámara de Diputados en su Presidente

@Pachecoalfredo, por tomar la atinada decisión de someter el Código Procesal Penal sin el aborto en sus falaces 3 causales.

Gracias mil.

República Dominicana es un Estado de Derecho, no es un Estado laico, deje de decir mentiras. El aborto no es un Derecho, el Derecho fundamental esta en los Derechos Humanos es el Derecho a la Vida, y la Constitución de RD asi lo dice en el Art. 37.

El aborto mata al inocente.

El aborto daña a la mujer.

El aborto beneficia al machista.

El aborto no encierra al violador.

El aborto no sana el trauma.

El aborto no saca de la pobreza.

El aborto no es un derecho.

La violación es un crimen que no tiene nada que ver con la vida que se gesta. El violador debe ser sentenciado y el bebé tiene derecho a vivir. #RDesProvida

Necesitamos congresistas que vayan a legislar para brindar el apoyo necesario a esa mujer desde el momento de la violación en vez de volver a violentarla con matar a su propio hijo. #RDesProvida

No se engañen, la vida inicia con la fecundación. La diferencia que hay entre feto y bebé es la misma que hay entre adolescente y adulto. Sólo son formas de nombrar estados de desarrollo. No es que en una etapa no se sea humano y súbitamente se convierta al pasar a la siguiente.

En una violación hay una víctima (violada) y un victimario (violador). En caso de embarazo por la violación hay otra víctima (bebé). Legislemos para castigar a los victimarios no a las víctimas #DejaloNacerRD #rdesprovida

La ley y protocolos médicos contempla salvar las 2 vidas, la de la madre en caso de que esté en peligro de morir por su embarazo y su bebé. #DéjaloNacerRD #RDesProvida

Si el embarazo se complica, el bebé y la madre sufren, los médicos están para salvar las 2 Vidas. #DéjaloNacerRD #RDesProvida

Necesitamos congresistas que vayan a legislar para brindar el apoyo necesario a esa mujer desde el momento de la violación en vez de volver a violentarla con matar a su propio hijo. #DéjaloNacerRD #RDesProvida

Hay que legislar para que las mujeres reciban las atenciones médicas en su embarazo necesarias y salvar las 2 Vidas. #DéjaloNacerRD #RDesProvida

La mujer cuando se imagina que será madre desde su embarazo, vive un proceso natural que si se rompe o violenta por, la carga psicológica es muy grande. #DéjaloNacerRD #RDesProvida

Es importante tener el nuevo Código Penal en la República Dominicana, que no deje impune a los delitos, debe ser sin ninguna causal de aborto que vaya en contradicción con la Constitución y contra los dominicanos. #RDesProvida #DejaloNacerRD

Un trauma de violación, no se cura con otro trauma de post aborto. Ese feto es un hijo de alguien, matar a un hijo ya sea feto o de 10 años, no importa la edad, es un hijo de esa madre embarazada. La solución no es el aborto.

Consideramos oportuno citar también al legislador dominicano provida por excelencia, Pelegrin Castillo en algunos párrafos de su ultimo artículo sin desperdicios el cual recomiendo su lectura y cito: