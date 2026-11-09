TURQUIA: Ministerio Justicia RD participa en mesa global

ESTAMBUL, Turquía.- El Ministerio de Justicia de la República Dominicana participó en la Mesa Redonda Global sobre Igualdad de Acceso a la Justicia organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El encuentro examinó cómo los sistemas de justicia pueden contribuir al crecimiento, la competitividad, la eficacia gubernamental y la estabilidad social, entendiendo la justicia como un servicio público de calidad.

DELEGACIÓN DOMINICANA

Integraron la delegación el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Noel Sued Canahuate, y el embajador dominicano ante Turquía, Elvis Alam Lora. Participaron ministros y viceministros de Justicia, presidentes y magistrados de altos tribunales y líderes de distintos países y organismos internacionales.

Sued Canahuate intervino en la segunda mesa redonda, titulada “La justicia como servicio público integrado: de la fragmentación a la prestación coordinada”, moderada por Elsa Pilichowski, directora de Gobernanza Pública de la OCDE.

En su intervención sostuvo que la justicia es uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho y no puede entenderse como la actuación aislada de determinados órganos, sino como un fin común del Estado que requiere la articulación de todas las instituciones en beneficio de las personas. Agregó que la reciente creación del Ministerio de Justicia representa una oportunidad para avanzar en esa dirección.

AGENDA DE TRABAJO

La delegación asistió a un desayuno de trabajo organizado por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto a representantes de países latinoamericanos, para dialogar sobre los retos comunes de la región en materia de justicia.

También sostuvo acercamientos bilaterales con delegaciones de Canadá, Chile, Costa Rica, Perú, Lituania y Croacia, y con organizaciones internacionales como World Justice Project, Pathfinders, Open Government Partnership (OGP) y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), con el propósito de coordinar intercambio de experiencias y posibles proyectos de cooperación.

En la edición del año pasado de la mesa redonda, celebrada en noviembre en Madrid, España, la República Dominicana estuvo representada por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, este último por el entonces coordinador de la Comisión de Implementación de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, Antoliano Peralta Romero, actual ministro de Justicia.

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