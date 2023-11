TURISMO: Viajes para Navidad inolvidable

Las Navidades son ya de por sí festivas, un tiempo de celebraciones con comidas tradicionales, música de la época y eventos especiales, y si un año podemos añadir el placer de un viaje, tenemos entonces también memorias de pasarnos unos días en otros sitios, y ver cómo se celebra la fiesta allí.

Aquí van algunas ideas para viajes navideños memorables:

Florida – Para unas Navidades llenas de diversión, alegría y magia, Florida tiene eventos especiales de clase mundial. Hay más celebraciones que los polvos mágicos de las hadas. Entre las fiestas más populares se encuentran las de Orlando, incluyendo la querida fiesta nocturna “Mickey’s Very Merry Christmas Party” en noches selectas del 9 de noviembre al 22 de diciembre en el Reino Mágico de Disney World. La fiesta incluye fuegos artificiales especiales, un desfile con los populares personajes de Disney en su atuendo de la época y otros personajes navideños incluyendo galletitas de jengibre y soldaditos de juguete marchando al son de nevadas mágicas por la Calle Mayor del parque (“Main Street, U.S.A.”). Otro gran evento en Disney World es en Epcot: la Procesión a la luz de velas (“Candlelight Processional”), con orquesta, coro, y narradores conocidos que relatan la historia navideña. La Procesión a la luz de velas es parte del Festival Internacional de las Fiestas de Epcot que celebra las culturas y leyendas navideñas alrededor del mundo. Y algo nuevo este año: “Disney Jollywood Nights” es una fiesta navideña al estilo de Hollywood en el parque Disney’s Hollywood Studios con espectáculos especiales nuevos y entretenimiento de la época en noches selectas del 8 de noviembre al 20 de

diciembre. Informes: www.disneyworld.com.

También en Orlando, los parques temáticos de Universal Orlando Resort celebran la época en noviembre y

diciembre. En las atracciones de Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter –Hogsmeade en Universal Islands of Adventure y en Diagon Alley en Universal Studios Florida habrá decorado navideño y entretenimiento especial. En la sección de Seuss Landing en el parque Islands of Adventure se presentará el Grinchmas Who-liday Spectacular con el malvado Grinch que se robó las Navidades. Y el parque presentará un desfile navideño con los grandes globos de Macy’s. Informes: www.universalorlando.com.

Otros grandes eventos navideños floridanos incluyen ICE! con esculturas creadas de toneladas de hielo en el Gaylord Palms Resort en Kissimmee, www.ChristmasAtGaylordPalms. com; y las “Noches de las Luces” (Nights of Lights) que iluminan esplendorosamente a la Plaza de la Constitución en San Agustín con un despliegue de unos tres millones de lucecitas del 18 de noviembre al 31 de enero. Informes: https://www.visitstaugustine. com/event/nights-lights.

Crucero por el Caribe – Visitar islas de nuestro mar con playas y paisajes idílicos, ciudades coloniales y modernas es ideal para unas vacaciones navideñas relajantes y divertidas pues el tiempo es agradable y por lo general seco y podemos disfrutar de comidas y tradiciones culturales de cada isla en esta época festiva. Abordo los cruceros están engalanados por todo lo alto con árboles de Navidad, flores de Pascua, y otros adornos y hay cenas navideñas con platillos tradicionales incluyendo pavo asado y jamón. El barco es como un tapiz mágico que nos lleva cómodamente de una isla a otra, desempacando solamente una vez. Una opción este año es una travesía de 13 noches del 23 de diciembre al 5 de enero zarpando de Miami a bordo del barco de lujo Crystal Serenity de solamente 740 pasajeros de Crystal Cruises –para así celebrar las Navidades y también darle la bienvenida al 2024 abordo con una variedad de festejos. El itinerario combina puertos populares como Nassau, Bahamas, St. Maarten, St. John en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y Roadtown, Tortola en las Islas Vírgenes británicas al igual que lugares bellos y menos transitados como St. Kitts, St. Lucia, Barbados y Grenada. Informes: www.crystalcruises.com. Otra opción en cruceros es el itinerario del barco Silver Nova de Silversea Cruises que visita puertos en la América del Sur zarpando de Lina el 19 de diciembre y haciendo escalas en Guayaquil, Ecuador y Cartagena, Colombia, cruzando el Canal de Panamá y parando en Cozumel y Jamaica. La travesía termina en Fort Lauderdale el 4 de enero, celebrándose así la Navidad con el Año Nuevo abordo. Informes: www.silversea.com.

Roma – La “Ciudad Eterna” de Italia es uno de los puntos más populares del planeta para disfrutar de unas memorables Navidades. Roma se engalana con bellos belenes, algunos de tamaño natural y otros, nacimientos vivientes, al igual que flores y adornos festivos en las muchas iglesias de la ciudad. Árboles de Navidad adornan puntos importantes como la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Coliseo y el Monumento a Vittorio Emmanuele II, uno de los reyes de Italia. Y esto no es todo, hay también una multitud de riquezas culturales y religiosas incluyendo bendiciones papales, mercados navideños en la Plaza Navona y otros puntos de la ciudad –ideales para comprar arte y artesanía y el souvenir perfecto—al igual que conciertos y cenas festivas en restaurantes y trattorias que sirven delicias incluyendo sopa de tortellini, cordero asado con papas, platos de lasaña y otras pastas y pangiallo, el tradicional pastel navideño italiano. Informes: Descubre Italia: Web oficial de Turismo – Italia.it

Enlace a fotos: https://1drv.ms/u/s! Aj3WYZizi6uq8F0PqItqF4RN1uSf? e=679NOB

jpm-am