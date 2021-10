TURISMO: Nueva ola de cruceros para el 2022

El Disney Wish de Disney Cruise Line, es posiblemente el crucero más anticipado para el 2022

Por GEORGINA CRUZ

Con barcos cruceros volviendo a navegar por los mares del planeta en el 2021, después de haber suspendido las salidas por la pandemia, muchos viajeros se preguntan cómo se desenvolverá la industria en el 2022.

Pues al parecer de primera intención, contará con más de una docena de barcos nuevos cuyos lanzamientos están pautados para el año que viene. Como dice el antiguo refrán: “el hombre propone y Dios dispone,” sobre todo en épocas de pandemia como la que estamos viviendo, pero por el momento lo que hay en el tapete es una variedad de nuevos cruceros con todo tipo de comodidades que los viajeros modernos exigen, incluyendo fabulosos spas, grandes teatros, y variedad de restaurantes, al igual que, en algunos casos, excitantes novedades: cosas como una “Alfombra Mágica,” una suite dentro de la chimenea del barco y una atracción acuática con escenas animadas y efectos especiales, y hasta un deslizadero en seco para ir rápido de una cubierta superior a una inferior del barco. Increíble, pero cierto.

Aquí van varios nuevos cruceros pautados para debutar en el 2022 que nos han llamado la atención por sus innovaciones:

El Disney Wish de Disney Cruise Line, es posiblemente el crucero más anticipado para el 2022. El quinto crucero de la línea, está pautado para debutar el 9 de junio con itinerarios a las Bahamas desde Puerto Cañaveral, Florida. Tiene capacidad para 4,000 pasajeros y un desplazamiento de 144,000 toneladas –el barco mayor de Disney Cruise Line. Entre lo nunca visto en alta mar, el barco ofrecerá una suite palaciega, “Wish Tower Suite” de 1,966 pies cuadrados, en una de sus chimeneas. Con tema de la cinta animada “Moana,” la suite, con vistas espectaculares del mar y los puertos, tiene dos dormitorios principales, una habitación para los niños, una biblioteca que se convierte en otro dormitorio, sala, área de comedor, bar y pantry. Otras innovaciones del Disney Wish incluyen restaurantes y lounges temáticos incluyendo un bar con temática de las súper-populares películas de Star Wars y un restaurante con tema de la querida cinta “Frozen”. Otra novedad es AquaMouse, la primera montaña rusa acuática con dos aventuras diferentes con escenas animadas inspiradas en cartones de Mickey Mouse –una con tema alpino—y efectos especiales. El barco también ostenta el número mayor de clubes infantiles y para adolescentes de la industria. Informes: www.disneycruise.com.

Otro barco de gran interés en el horizonte es el Celebrity Beyond, el tercer crucero de la clase Edge de la línea, con capacidad para 3,260 pasajeros (cupo doble) y 140,600 toneladas de desplazamiento. Pautado para debutar en abril, contará con una plataforma flotante en voladizo llamada “Magic Carpet” (Alfombra Mágica) que alcanzará alturas de hasta 13 pisos sobre el nivel del mar y ofrecerá vistas panorámicas, un bar y música en vivo. El crucero está programado para debutar con itinerarios en Europa a partir del 27 de abril y ofrecerá una travesía por el Caribe desde Cape Liberty, N.J. en octubre del 2022, y también al Caribe desde Fort Lauderdale durante el otoño e invierno 2022-2023. Informes: www.celebritycruises.com.

Para los que deseen otro tipo de experiencia sobre el agua, el nuevo Norwegian Prima de Norwegian Cruise Line ofrecerá un “Glass Bridge” (Puente de Cristal) como parte de su “Ocean Boulevard” (Bulevar del Océano), que según la línea de cruceros, dará la impresión a los pasajeros que están caminando sobre el agua. El Norwegian Prima, con capacidad para 3,219 pasajeros y 142,500 toneladas de desplazamiento, ofrecerá travesías al Caribe desde Miami en noviembre y diciembre del 2022, y al Caribe desde Puerto Cañaveral de diciembre 2022 a marzo 2023. Informes: www.ncl.com.

¿Un deslizadero en seco de 11 pisos de altura en un barco? ¡Pues, sí! El MSC World Europa, un nuevo crucero pautado para debutar en diciembre del 2022, tendrá uno. Llamada “The Spiral” (La Espiral) este canal ofrecerá una manera rápida y divertida de llegar a las cubiertas inferiores de la nave, según la línea de cruceros. No sabemos si resultará ser un medio popular de trasladarse de una cubierta a otra, pero su diseño arquitectural luce interesante, llamativo y dramático en representaciones de MSC Cruises. El barco, con capacidad para 5,079 pasajeros y con 153,516 toneladas de desplazamiento, ofrecerá itinerarios por Europa y el Oriente Medio. Informes: www.msccruisesusa.com.

Entre los otros cruceros nuevos programados para debutar en el 2022 se encuentran los de las líneas Carnival (el Carnival Celebration con una montaña rusa y juegos en vivo del programa de televisión de disputa familiar, “Family Feud”; www.carnival.com); Princess Cruises (el Princess Discovery, con dos piscinas de tanques profundos; www.princess.com) y Royal Caribbean (el Wonder of the Seas que será el crucero mayor del mundo y ofrecerá travesías al Caribe; www.royalcaribbean.com).

Enlace a fotos: https://1drv.ms/u/s! Aj3WYZizi6uq7W3e8V6vVyxOrhiR? e=Ydt0Wc

JPM