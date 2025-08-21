TURISMO: Fort Lauderdale, ahora más fantástica que nunca

POR GEORGINA CRUZ

Situada en la espectacular costa Este floridana, Fort Lauderdale es la meca predilecta para vacaciones en el sur de la Florida entre muchos viajeros conocedores. Atrajo a 22.4 millones de visitantes en 2024 –muchos de ellos vinieron porque cuenta con seis playas de “Ola Azul” que se extienden por 24 millas.

Esta designación de “Ola Azul” (“Blue Wave”) es un galardón codiciado otorgado por la organización Clean Beaches Coalition solamente a playas limpias, saludables y vibrantes de Estados Unidos.

Fort Lauderdale, ubicada a 28 millas al norte de Miami y 47 millas al sur de Palm Beach, ahora está más fantástica que nunca. Además de las playas tiene también más de 34,000 habitaciones en una variedad de opciones de alojamiento y unas 1,300 habitaciones adicionales en proceso de construcción.

Un buen número de hoteles y resorts han vuelto a abrir tras renovaciones y expansiones multi-millonarias este año. Entre estos se encuentran el Fort Lauderdale Marriott Pompano Beach frente al mar y el Pier Sixty-Six, un icónico resort con un bar que ofrece vistas de 360 grados de la ciudad en el piso 17.

La ciudad cuenta también con miles de restaurantes; una docena de centros comerciales incluyendo el Galleria en el corazón de la ciudad; más de 60 campos de golf; una vibrante vida artística y cultural, y más de 300 millas de canales y carreteras marítimas que le han ganado el sobrenombre de “la Venecia de América.”

La revista Conde Nast Traveler la describió así: “Fort Lauderdale se está redefiniendo como un lugar que carece de la formalidad de su vecina al norte [la ciudad de Palm Beach] pero que tiene todas las características de la vibrante metrópolis al sur [Miami].”

Mi esposo Humberto y yo estamos de acuerdo y venimos a Fort Lauderdale con frecuencia, a embarcarnos en cruceros al Caribe que zarpan de Port Everglades, el puerto de la ciudad, desde donde parten numerosos barcos, especialmente durante la temporada invernal, y también venimos para disfrutar de fines de semanas largos y vacaciones divertidas y relajantes.

Atracciones

Una razón por la popularidad de Fort Lauderdale, además de las ya mencionadas playas, es que la ciudad cuenta con múltiples atracciones de primera. Como a nosotros nos encanta el arte, una de nuestras primeras visitas es al museo NSU Art Museum Fort Lauderdale en One East Las Olas Boulevard, con una excelente colección permanente y muestras especiales a través de cada año. Después del museo nos paseamos por el pintoresco boulevard Las Olas con sus cafés, restaurantes, boutiques, galerías de arte y anticuarios.

Las actividades en el sol son muy populares. Entre las oportunidades para la diversión se encuentran deportes acuáticos incluyendo kitesurf, parasailing, buceo, pesquería, motos acuáticas y deporte de tabla. Los amantes del buceo pueden optar por un rato en el parque Shipwreck Park, a una milla del muelle de pescadores de la vecina ciudad de Pompano Beach. Esta atracción tiene un barco de 324 pies naufragado, el Lady Luck, y 16 otras naves naufragadas. Para informes, visita www.shipwreckparkpompano.org

Otras atracciones incluyen el International Swimming Hall of Fame, (Salón de la Fama Internacional de la Natación) en la carretera Highway A1A, donde “Tarzan” (Johnny Weissmuller) se entrenaba. Hay muestras sobre su carrera y la de otras luminarias de la natación.

El Jungle Queen Riverboat es una popular atracción (fundada en 1935) en Fort Lauderdale. Este pintoresco vapor de río zarpa del Bahia Mar Yacht Basin en paseos varias veces al día para que los visitantes puedan ver los canales de la “Venecia de América” y la “Millionaires Row” (con mansiones de ricos y famosos que viven o han vivido aquí – entre ellos Burt Reynolds, Nick Nolte y Gloria Vanderbilt). El Jungle Queen Riverboat también ofrece paseos con cenas.

Atracciones para familias abundan en Fort Lauderdale. Una muy popular es el museo Museum of Discovery & Science, 401 S.W. Second Street, con más de 200 muestras en ocho salones (incluyendo muchas actividades interactivas) y también cuenta con un teatro IMAX. Otra ideal para familias es Butterfly World (Mundo de las Mariposas) con miles de este bello insecto y aves en la ciudad suburbana de Coconut Creek (https://butterflyworld.com/).

Para obras teatrales, conciertos, y otros espectáculos, el centro Broward Center for the Performing Arts es una institución de clase mundial con dos teatros en el distrito Riverwalk Arts & Entertainment District, un área que se extiende por 22 calles en el corazón de la ciudad y que es sede de muchos festivales y eventos culturales en varias épocas del año.

Transporte “veneciano

La ciudad tiene taxis acuáticos que recuerdan a los “vaporettos” de Venecia. Son una manera conveniente de ir de un punto a otro en Fort Lauderdale y ver sus panoramas por el camino. Una de las paradas es en el museo de arte. Y sí, también hay una compañía que ofrece paseos en góndolas como las de Venecia – ¿quizás una opción ideal para una ocasión especial romántica? Informes: https://www.lasolasgondola.com/ .

Hospedaje y restaurantes

El Fort Lauderdale Marriott Pompano Beach, donde nosotros nos hospedamos acaba de abrir este verano tras una renovación multimillonaria. Cuenta con 219 habitaciones y suites, bella piscina y playa, dos restaurantes y spa. Visita www.marriott.com.

La ciudad cuenta con más de 4,000 restaurantes sirviendo una gran variedad de especialidades culinarias. Cada vez que nosotros visitamos, patrocinamos uno o más restaurantes en el bulevar Las Olas. Y para una noche especial el recientemente renovado y re-inaugurado Mai Kai Restaurant and Polynesian show (https://maikai.com/) ofrece los sabores y la música y bailes de las islas de la Polinesia, transportando a los comensales a esa bella y exótica región del planeta.

