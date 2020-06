Tu voto es tu fusil

L AUTOR es periodista y abogado. Reside en Santo Domingo.

Se supone que el pueblo es el soberano, que tiene el poder de quitar el poder y quitarlo, que su voluntad es insobornable, irrebatible en cualquier circunstancia. Los dictadores más poderosos de la historia han sucumbido, de algún modo o de otro por la voluntad popular.

un pueblo toma un camino, con decide su destino, es indetenible. Los tanques de guerra, los morteros, fusiles, metralletas, granadas, aviones, misiles, ejércitos, mercenarios, nada detiene a las masas embravecidas. La historia humana lo demuestra.

Y este pueblo –estoy convencido- tomó la decisión de producir un cambio, contra viento y marea. El PLD será derrotado por el voto popular el próximo 5 de julio.

Sin escuchar las voces agoreras del gobierno y sus bocinas, levántate temprano, asegura tu cedula de identidad, asegúrala, vístete, ponte tu mascarilla y camino al recinto que te corresponda. No vendas tu cédula. Si alguien lo intenta, denúncialo.

Mantén el distanciamiento social. Haz tu cola en orden y ejerce tu derecho al voto. Recuerda, nadie sabrá por quién sufragaste. El voto es secreto. Lo dice la constitución y la tuerta JCE tiene que garantizar que así sea. No te dejes extorsionar ni chantajear de nadie. Mantente firme, solo escucha la voz de tu conciencia. Y piensa que estás decidiendo el futuro tuyo y el de tu familia.

Votar en estas elecciones para sacar la “mafia Siciliana” incrustada en el Palacio Nacional, es un acto patriótico. Sí, la patria está en peligro nuevamente. Y solo tú, con tu voto, puedes salvarla junto con los votos de los demás. Juntos, unidos, podemos salvar al país, porque como dijera Juan Pablo Duarte, “nunca me fue tan necesario como hoy el salud, corazón y juicio, hoy que hombre sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.

Hoy el poder no lo tiene Danilo Medina, ni su Congreso, ni las Fuerzas Armadas ni la Judicatura, el poder lo tienes tú. No temas, ve a votar. No habrá peligro, no hay posibilidad de contagiarte.

Así como fuiste al banco, al supermercado, al mercado, al colmado, habiendo largas filas, así mismo puede ir a votar y cumplir con tu deber ciudadano. No temas. Nada pasará. Todos en calma, pacíficamente. No olvides, tu voto es tu fusil, es tu arma de reglamento ese día.

El poder está en tus manos, en tu conciencia, en tu corazón. Coge lo que te den, es tuyo, es dinero del pueblo. Se lo robaron y ahora de devuelven una migaja, como si fueras un mendigo. Que no te den pescado, que te den una vara un chinchorro y te enseñen a pesar. Querido amigo, amiga, vayamos a las urnas, votemos. ¡Salvemos la patria!

