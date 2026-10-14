TSE mantiene suspensión para celebrar convención del PHD

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SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior Electoral (TSE) mantuvo suspendida la VII Convención Nacional Ordinaria del Partido Humanista Dominicano (PHD), tras rechazar por falta de mérito jurídico una solicitud para levantar la medida cautelar.

La decisión está contenida en la Ordenanza TSE/0013/2026, que desestimó por unanimidad el recurso presentado por el presidente de la organización, Ramón Emilio Goris, y la Comisión Electoral.

Eléxido Paula Liranzo, presidente ad vitam del PHD, y Julián Burgos, secretario nacional de Organización y aspirante a la presidencia, afirmaron que la crisis interna se prolonga desde hace más de un año.

Ambos recordaron que la sentencia TSE-0009-2026 anuló una convención anterior por irregularidades en el padrón de delegados. Según denunciaron, un proceso de verificación posterior excluyó a 552 de los 1,427 inscritos, lo que motivó una nueva impugnación ante el tribunal.

La convención, prevista para el 20 de septiembre, fue suspendida provisionalmente mientras se conocen los cuestionamientos.

dh/am