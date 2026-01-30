TSE declara inadmisible acción amparo contra Fuerza Pueblo

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró inadmisible la acción de amparo incoada contra el partido Fuerza del Pueblo (FP) y su Congreso Electivo Manolo Tavares Justo, celebrado el 21 de julio de 2025.

La decisión fue adoptada a unanimidad por los jueces Lourdes Teresa Salazar, en su condición de suplente del presidente del tribunal, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo así como los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

El Tribunal acogió el medio de inadmisión planteado por FP y por los intervinientes voluntarios Ysmael Benigno Estévez Liberato, Manuel Joaquín Martínez Fortuna, Guarionex de los Santos Estévez y Freddy Morillo Rosario, y en consecuencia declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta el 29 de diciembre de 2025.

La demanda fue interpuesta el 29 de diciembre de 2025 por los ciudadanos Daniel Martínez Tejada, María Rita Medina, Luis Ney Restituyo Minaya, Ysmael Tejada y Aurelia del Carmen Estévez.

