Trump vuelve a usar el nombre de “Departamento de Guerra EU”

Donald Trump.

Washington, 5 de septiembre (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

«Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo», dijo Trump en la Casa Blanca, al firmar la orden ejecutiva con la que establece el regreso de la entidad a su antigua denominación.

El mandatario justificó el cambio, previsto desde hace unas semanas, porque -según advirtió- bajo ese nombre Estados Unidos «obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares» y agregó que su decisión permite «abrazar ese gran linaje».

Fotografía de archivo de varios marines de los Estados Unidos. EFE/EPA/ Caroline Brehman

Hasta el momento, se desconoce si el Congreso deberá avalar el cambio del nombre del Departamento. Al ser cuestionado al respecto, Trump reconoció no saberlo. «Pero lo vamos a averiguar», prometió.