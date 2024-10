Trump ve Ucrania y Zelenski ya perdieron la guerra con Rusia

Vladímir Zelenski y Donald Trump

WASHINGTON.- El expresidente estadounidense Donald Trump culpó a Vladímir Zelenski de posibilitar que estallara el conflicto con Rusia, al tiempo que calificó al líder del régimen de Kiev como «uno de los mejores vendedores» que jamás haya visto, puesto que ha recibido miles de millones de dólares en asistencia por parte del país norteamericano.

«¿Quién más ha recibido esa cantidad de dinero en la historia? Esto nunca antes había sucedido», declaró el también candidato republicano en una entrevista con el ‘podcaster’ Patrick Bet-David, emitida este jueves. «Y eso no significa que no quiera ayudar [a Zelenski]. Porque realmente lo siento por esa gente. Pero él no debería haber permitido que comenzara la guerra. Esta guerra está perdida», continuó Trump

Posteriormente, volvió a acusar al actual mandatario estadounidense, Joe Biden, por su gestión del conflicto, afirmando que el demócrata «instigó esa guerra». «Esto debería haberse solucionado antes de que comenzara», dijo Trump. «Habría sido muy fácil si hubiésemos tenido un presidente con medio cerebro, habría sido fácil resolverlo», aseveró.

DARDOS A KIEV

No es la primera vez que el expresidente resalta la responsabilidad del líder del régimen de Kiev en el conflicto. «Seguimos dándole miles de millones de dólares a un hombre que se niega a llegar a un acuerdo», declaró en un mitin de campaña en Mint Hill, Carolina del Norte, el 25 de septiembre.

Trump ha prometido en repetidas ocasiones que, en caso de ganar los comicios de noviembre, conseguirá en 24 horas un acuerdo de paz en Ucrania, ya que tiene una buena relación con los líderes de ambas partes del conflicto. Asimismo, ha instado a detener el apoyo a Kiev hasta que la Unión Europea gaste en eso la misma suma que EE.UU. En una oportunidad afirmó, además, que el conflicto ucraniano es «mucho peor» de lo que se les dice a los estadounidenses.