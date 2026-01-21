Trump define a Groenlandia como un «pedazo de hielo»

Donald Trump

SUIZA.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos es «el único país capaz de proteger Groenlandia» ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y ha pedido abrir negociaciones para comprar el territorio, el cual ha descrito como un «gran pedazo de hielo».

Durante su intervención con motivo del Foro Económico Mundial que está teniendo lugar en la ciudad suiza de Davos, el magnate neoyorquino ha descartado el uso de la fuerza, pero ha lamentado la «falta de gratitud» de Dinamarca respecto al asunto.

«Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial», ha afirmado, al tiempo que ha explicado que Estados Unidos «luchó a favor de Dinamarca y les devolvió el territorio». «Son unos ingratos», ha añadido.

«Lo digo con respeto hacia Dinamarca, a cuya gente amo, y cuyos líderes son muy buenos. Solo nosotros podemos proteger esta masa de hielo enorme, desarrollarla y mejorarla para que sea bueno y seguro para Europa y para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones, para adquirir Groenlandia, tal y como hemos hecho con otros territorios a lo largo de la historia y como han hecho algunos países europeos», ha sostenido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que «no hay nada malo» con la compra de estos territorios, «muchos de los cuales, de hecho, ahora son grandiosos». «Esto no será una amenaza para la OTAN; esto mejorará la seguridad de la Alianza al completo. Estamos siendo tratados de forma injusta», ha declarado.

«Este es un asunto crucial para nuestra seguridad nacional y, de hecho, ha sido nuestra política durante cientos de años, evitar la entrada de estas amenazas en nuestro hemisferio, y lo hemos logrado con éxito. Nunca hemos sido más fuertes que ahora, y esto es lo que los presidentes estadounidenses han estado impulsando desde hace dos siglos: comprar Groenlandia», ha aseverado.