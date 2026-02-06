Trump publica vídeo con los Obama como pareja de monos
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este viernes en su plataforma Truth Social un vídeo que representa al expresidente Barack Obama y a su mujer, Michelle, como una pareja de monos, un episodio al que la Casa Blanca ha restado importancia tras denunciar la «falsa indignación» del bando demócrata.
La imagen aparece brevemente en uno de los numerosos vídeos de corte conspiranoico que Trump suele publicar en su red social. La mayor parte del mismo está atribuido al portal ultraconservador Patriot News Outlet y habla de la manipulación de las elecciones de 2020 que Trump lleva denunciando desde entonces sin prueba alguna.
Sin embargo, a los 59», el vídeo es interrumpido por una breve animación que muestra las caras del matrimonio Obama estampadas sobre dos simios durante un par de segundos antes de reanudar el contenido original.
La animación está atribuida al usuario de X «xerias_x», quien celebra en su cuenta la reproducción de su animación, parte de un vídeo que generó con inteligencia artificial llamado Trump: Rey de la Selva, con fecha del 24 de octubre de 2025, un crudo corto en el que los rostros de líderes políticos aparecen insertados en cuerpos de animales. Todos ellos se postran ante Trump, cuya cara aparece en el cuerpo de un león.
En su respuesta, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha restado importancia a la publicación del vídeo y respondido que las críticas en redes no son más que una muestra de «falsa indignación».
«Esta imagen forma parte de un vídeo de internet que describe al presidente Trump como el rey de la jungla y a los (opositores) demócratas como personajes de ‘El Rey León'», ha manifestado Leavitt en un comunicado enviado a los medios estadounidenses.
«Por favor, pongamos fin a la falsa indignación y vamos a informar de cosas que realmente importan al público estadounidense», ha remachado la portavoz.
LOS DEMÓCRATAS CONDENAN UN GESTO «VIL Y RACISTA»
La cúpula del Partido Demócrata ha salido en tromba a condenar las imágenes divulgadas por Trump, comenzando por sus respectivos líderes en el Senado y en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries.
«Racista. Vil. Aberrante», ha condenado Schumer en redes sociales. «Es peligroso y degrada a nuestro país», ha añadido antes de instar a Trump a que «borre inmediatamente» el vídeo y «pida disculpas a Barack y Michelle Obama, dos grandes americanos» que dejan a Trump «como un hombre diminuto y envidioso».
Jeffries, tras describir a Trump como un «perdedor vil, desquiciado y maligno», elogió a los Obama como dos «estadounidenses brillantes, compasivos y patriotas» que «representan lo mejor de este país» y exigió al líder republicano en el Senado, John Thune, que denuncie la «repugnante intolerancia» exhibida por el presidente estadounidense.
Los republicanos han guardado silencio excepto Tim Scott, el único senador negro de la bancada republicana en la Cámara Alta, quien ha condenado el mensaje sin paliativos. «He estado rezando para que fuera falso porque es la cosa más racista que he visto en esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo», ha manifestado.
