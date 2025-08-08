Trump ordena a Ejército atacar cárteles aunque no estén en EU
WASHINGTON.- El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.
La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
OPERACIONES MILITARES EN EL EXTRANJERO
La orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles.
Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las fuerzas armadas podrían perseguir a los grupos, según informaron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas.
CUESTIONES LEGALES
Sin embargo, ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, incluyendo si se consideraría “asesinato” si las fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente.
No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales.
Este año, Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha intensificado la vigilancia y las medidas de interdicción de drogas.
Cuando regresó a la presidencia en enero, Trump firmó una orden que ordenaba al Departamento de Estado que comenzara a clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
jt-am
Cómo Haití venció un continente y el país más poderoso de el mundo usa
Por PRENSA LATINA
Fecha: 08/08/2025
PUERTO PRINCIPE.- Los pandilleros en Haití le quemaron dos blindados a las tropas extranjeras, cuyo mando destacó su desempeño en el control de los bandoleros que hoy siguen dominando el 90 por ciento de esta capital y zonas aledañas.
En las últimas horas 24 horas los bandidos que asedian la comuna de Kenscoff desde hace varios meses, volvieron a los titulares de los diarios .
MARCO RUBIO DEBE INCLUIR A LOS PANDILLEROS HAITIANOS EN EL MISMO PAQUETE DE MADURO,PETRO,EVO MORALES, LOS ORTEGA DIAZ CANEL,ENTRE OTROS COMUNISTAS E IZQUIERDISRAS DEL CONTINENTE , YA QUE TODOS FORMAN PARTE DE LA MISMA PODEROSA MAFIA QUE CONTROLA LOS CARTELES EN LA CUENCA DEL CARIBE , DONDE NICOLAS(CHAUSCHESCO) MADURO ES EL DIRIGENTE Y CAPO MAYOR,CON DOS FINES : 1)-ENRIQUSERCE Y ENRIQUECER A LOS SUYOS , 2)- HACERLE DANO A LA SOCIEDAD NORTEAMICANA ENAGENANDO A LOS JOVENES . Y TODO ESO ES ORQUESTADO Y FINANCIADO POR LOS ENEMIGOS DE NUESTRO HEMISFERIO: IRAN,RUSIA , CHINA INCLUYENDO EL NARCOESTADO HAITIANO ,POR ESO MADURO… Leer mas »