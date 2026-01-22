Trump: No pagaremos nada y tendremos acceso a Groenlandia
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este jueves que su país no tendrá que pagar absolutamente nada por Groenlandia y aseguró que Washington contará con acceso total a la isla, tanto en el plano militar como estratégico. En una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que EE.UU. podrá poner lo que necesite en el territorio, al considerar que se trata de una cuestión de seguridad nacional e internacional.
«No voy a tener que pagar nada. Vamos a tener acceso total a Groenlandia. Vamos a tener todo el acceso militar que queramos. Vamos a poder poner lo que necesitamos en Groenlandia, porque lo queremos. Hablamos de seguridad nacional e internacional», enfatizó.
Aseguró que Estados Unidos no tendría que pagar nada por el territorio ártico más allá de la construcción de la llamada ‘Cúpula de Oro’, que describió como un proyecto espectacular y de gran envergadura. Según Trump, esta obra, que la llamó como «Israel multiplicado por 100», sería la única inversión necesaria para asegurar la isla.
