Trump: No pagaremos nada y tendremos acceso a Groenlandia

imagen
Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este jueves que su país no tendrá que pagar absolutamente nada por Groenlandia y aseguró que Washington contará con acceso total a la isla, tanto en el plano militar como estratégico. En una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que EE.UU. podrá poner lo que necesite en el territorio, al considerar que se trata de una cuestión de seguridad nacional e internacional.

«No voy a tener que pagar nada. Vamos a tener acceso total a Groenlandia. Vamos a tener todo el acceso militar que queramos. Vamos a poder poner lo que necesitamos en Groenlandia, porque lo queremos. Hablamos de seguridad nacional e internacional», enfatizó.

Aseguró que Estados Unidos no tendría que pagar nada por el territorio ártico más allá de la construcción de la llamada ‘Cúpula de Oro’, que describió como un proyecto espectacular y de gran envergadura. Según Trump, esta obra, que la llamó como «Israel multiplicado por 100», sería la única inversión necesaria para asegurar la isla.

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
13 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Nomecallar
Nomecallar
20 minutos hace

NARCO asqueroso, cuando el ala mas progresista de los democratas recuperen el control del congreso, te van a meter a la cárcel.El PRM-PPH (peste blanca) es una enfermedad que no conoce de fronteras y destruye país.

0
0
Responder
KGB
KGB
52 minutos hace

Crapula del loro querra decir……ORESHNIK TE MANDA RECUERDOS…..NARANJON DUMB

0
-1
Responder
Raymond
Raymond
1 hora hace

Presidente Trump es más retórica que realidad Con tal comportamiento está intimidando a los vasallos europeos, quienes son bravucones contando en Estados Unidos.
La humillación que Trump le está haciendo se lo merecen. Han destruido sus economías con su rusofobia un pais que le vendía petróleo barato y ahora prefieren comprarlos a precios del triple a Estados Unidos. Son unos sin cerebros sus gobernantes.

0
-2
Responder
José M
José M
1 hora hace

Keep dreaming

1
0
Responder
Raúl
Raúl
2 horas hace

Desde un principio pensé que la manera de como Donald Trump estaba manejando la situación era incorrecta, EEUU tiene base militares en europa a través de los acuerdos con la OTAN, por qué tenía que ser diferente ahora?

0
-1
Responder
Don Marra
Don Marra
2 horas hace

TODO EL PUEBLO DOMINICANO se expresa en sentimientos de luto por la perdida de su ilustre servidor, Don Manuel Rivas. El pueblo le envia su amor a su familia y esperamos que su ejemplo de vida nos ilumine a todos.

0
-1
Responder
Elpatriota
Elpatriota
1 hora hace
Responder a  Don Marra

Tulia acaba de despertar mijo, parece que ese Romo malo de anoche te dejo resaca, que Diablos tiene que ver tu comentario en esta noticia, ridículo 🤨

0
0
Responder
Marra PH.D
Marra PH.D
1 hora hace
Responder a  Don Marra

Usurpas ni nombre. Te voy a demandar malvado violador de conejos.

0
0
Responder
AREA 8O9
AREA 8O9
2 horas hace

Es que es un presidente con huevo lo que tenemos aquí en USA. No una momia ni un LGTB solo había que ver como todos esos presidente se le arrodillaron a ese matatan en la cumbre de DAVO paren ia alumnos recibiendo clase. Parecen 🐕 huevero a todo dicen que si… Trump se está echando el mundo en un solo bolsillo..pero los retrodaga de izquierda no lo aceptan. Miren a Venezuela .y a cuba están dando el cuhlo.por batata..

2
-2
Responder
Marra PH.D
Marra PH.D
2 horas hace

Azaroso…. Hijo de canina.

0
-1
Responder
Julio Mart
Julio Mart
3 horas hace

parece que los europeo van dejar a Hitler que se salga con su arrogancia

2
-3
Responder
elaturdido
elaturdido
2 horas hace
Responder a  Julio Mart

del lacrismo… comunista y terrorista… hay que ser… preventivos… porque, ya viste… lo de gaza, con… los gus anos hamaistas… contra el ejercito… de hierro, israel…

0
-2
Responder
Juan
Juan
2 horas hace
Responder a  Julio Mart

Jajajajaja como te quedó el ojo

0
-2
Responder