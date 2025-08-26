Trump insiste en una reunión con presidente Cora del Sur

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su deseo de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante la cumbre que celebró este lunes en Washington con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, quien le instó a retomar el diálogo con Pionyang y a abrir así una «nueva era de paz en la península coreana».

«Me gustaría tener una reunión (con Kim Jong-un), me llevé muy bien con él», dijo Trump durante su reunión con Lee en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde recordó las cumbres que celebró con Kim entre 2018 y 2019 y se mostró seguro de que EE.UU. puede «hacer algo en relación al Norte y al Sur (de Corea)».

«Haremos que las relaciones (diplomáticas) sean mejores», añadió Trump que incluso sugirió que podría tratar de «arreglar» una cumbre entre Lee y Kim.

Después de que Pionyang se retirara del diálogo sobre desnuclearización con Washington en 2019 al considerar inaceptables las demandas de desarme estadounidense, el régimen norcoreano ha cortado todo diálogo y desechado la meta de una unificación pacífica con el Sur e ignorado los llamamientos para retomar el diálogo con la Casa Blanca.

Por su parte, Lee consideró que lo dicho a principio de agosto por la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, que aseguró que la relación entre Trump y el dictador «no es mala», constituye «una señal de que Corea del Norte está esperando».