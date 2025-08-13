Trump incauta bienes Maduro por US$700 MM en RD y Florida

Trump y Maduro

WASHINGTON.- La fiscal general Pam Bondi informó que el gobierno de Donald Trump incautó bienes atribuidos a Nicolás Maduro en la República Dominicana y Florida. Estos activos estarían valorados en más de 700 millones de dólares.

Este decomiso se produjo luego de que se ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, calificado por Estados Unidos como «uno de los narcotraficantes más grandes del mundo».

AVIONES, GRANJAS, VEHICULOS Y JOYAS

Aviones privados, granjas de caballos, nueve vehículos de alta gama, joyas, efectivo, residencias y yates fueron algunos de los bienes incautados por el gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro.

PROPIEDADES EN REPUBLICA DOMINICANA Y FLORIDA

Una mansión en la República Dominicana y propiedades en Florida también fueron confiscadas. Todos estos elementos superarían un valor de 700 millones de dólares.

En una entrevista con Fox News, Bondi calificó al régimen de Maduro como un «crimen organizado» y mencionó que la estructura chavista opera con métodos propios de organizaciones delictivas transnacionales.

of-am